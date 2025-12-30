 Fallece Juan Pedro Franco, reconocido como el hombre más obeso del mundo
Fallece Juan Pedro Franco, reconocido como el hombre más obeso del mundo

Obtuvo el Récord Guinness como la persona más pesada del mundo al registrar casi 600 kilos en 2017.

Murió Juan Pedro Franco., Redes sociales.
Murió Juan Pedro Franco. / FOTO: Redes sociales.

El lunes, 29 de diciembre de 2025, se confirmó la muerte de Juan Pedro Franco, mexicano que alcanzó fama internacional tras ser reconocido en 2017 por el Récord Guinness como el hombre más obeso del mundo, al llegar a pesar cerca de 600 kilos. Tenía 41 años y falleció en el estado de Aguascalientes a causa de una infección renal, informó su médico tratante, el doctor José Antonio Castañeda.

A través de un comunicado, el especialista detalló que Franco presentó en los últimos días complicaciones sistémicas derivadas de la infección, lo que llevó a su fallecimiento mientras permanecía hospitalizado.

En 2017, cuando inició su proceso médico, Franco pesaba aproximadamente 595 kilos. Bajo supervisión de Castañeda, siguió una dieta mediterránea y fue sometido a dos cirugías bariátricas —manga gástrica y bypass gástrico—, con las que logró reducir casi la mitad de su peso inicial. Su caso llamó la atención de la comunidad médica y del público por los retos físicos y emocionales que enfrentó.

Superó el Covid-19 pese al alto riesgo

Durante la pandemia, en 2020, Juan Pedro fue diagnosticado con Covid-19, enfermedad que logró superar pese al riesgo que representaba su condición. Para su médico, aquello reflejó el impacto positivo que había tenido su tratamiento bariátrico.

Castañeda describió el proceso como "complejo y desafiante", pero destacó que la historia de Juan Pedro ayudó a visibilizar la obesidad como una enfermedad que requiere atención médica integral, empatía y trabajo multidisciplinario, lejos de estigmas y prejuicios.

El especialista envió sus condolencias a la familia, al tiempo que recordó la perseverancia y resiliencia de su paciente, cuya experiencia inspiró a muchas personas a enfrentar sus propios retos de salud.

Con su fallecimiento, se cierra un capítulo que puso en la discusión pública la necesidad de atender la obesidad como un problema médico y social que impacta la vida de millones de personas en el mundo.

