Hombre entra con caballo a centro comercial

Un video que circula en redes sociales ha generado sorpresa, debate y humor entre los internautas. En las imágenes, grabadas y publicadas por el propio protagonista, se observa a un influencer estadounidense ingresar tranquilamente a un centro comercial montado en su caballo.
El creador de contenido, identificado como Stephen Harmon, es conocido por realizar este tipo de recorridos ecuestres en lugares inusuales. En esta ocasión decidió entrar con su yegua a un centro comercial, ante la mirada atónita de clientes y empleados que no daban crédito a lo que estaban viendo.
El video muestra cómo Harmon recorre los pasillos de la tienda con total calma, mientras algunos compradores se acercan curiosos para acariciar al animal o tomar fotografías. Muchos aprovecharon para registrar el inesperado momento, que rápidamente se viralizó en redes sociales.
Sin embargo, la escena dejó de ser únicamente curiosa cuando el caballo, siguiendo su instinto natural, dejó sus desechos en pleno pasillo. Esto generó evidente molestia entre parte del personal, que tuvo que encargarse de la limpieza, mientras el influencer continuaba grabando su recorrido.
Jinete decidió retirarse sin mostrar resistencia
En las imágenes también se observa a Harmon conversando brevemente con personal de seguridad del establecimiento. Tras el intercambio, el jinete decidió retirarse sin mostrar resistencia, saliendo del lugar con la misma calma con la que había entrado, aunque dejando atrás sorpresa... y un pequeño desastre.
El episodio ha generado opiniones divididas. Mientras algunos usuarios lo consideran una broma inofensiva, otros señalan que este tipo de acciones ponen en riesgo tanto al animal como a las personas presentes.
Lo cierto es que el video continúa acumulando reproducciones y comentarios, consolidándose como uno de los momentos virales más peculiares de los últimos días.