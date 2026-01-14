 Mujer se enfrenta a golpes con agente de la PMT en Amatitlán
Mujer se enfrenta a golpes con agente de la PMT en pleno parque central de Amatitlán (VIDEO)

¿Qué originó la pelea entre una mujer y la PMT durante el rezado en Amatitlán?

Mujer y agente de la PMT protagonizan pelea., Captura de pantalla video de Facebook.
Mujer y agente de la PMT protagonizan pelea. / FOTO: Captura de pantalla video de Facebook.

Un video que circula ampliamente en redes sociales ha generado indignación entre vecinos de Amatitlán, al mostrar el momento exacto en que una mujer y una agente de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) se enfrentan a golpes en pleno parque central del municipio, justo cuando se desarrollaba el tradicional rezado en honor a la Virgen del Rosario, una de las actividades religiosas con mayor afluencia de personas.

El hecho ocurrió el lunes 12 de enero de 2026, en un contexto especialmente sensible, ya que el centro del municipio se encontraba parcialmente despejado debido al cierre de calles por la ruta procesional.

En las grabaciones, captadas por varios testigos, se observa cómo la mujer encara y reta a golpes a la agente de tránsito, mientras otros elementos de la PMT permanecen a cierta distancia. En un momento, la mujer lanza varios golpes; la agente intenta esquivarlos retrocediendo, pero también responde al desafío verbal.

La escena, que rápidamente se volvió viral, parecía un improvisado ring de boxeo, ya que el área estaba despejada y las personas observaban desde los alrededores. Minutos después, otros agentes de tránsito intervinieron, logrando separar a las involucradas y dar por terminado el enfrentamiento.

¿Qué originó la confrontación?

La PMT de Amatitlán indicó que el altercado tuvo su origen en un operativo de control realizado durante el rezado, cuando una motocicleta fue sancionada por permanecer estacionada en un punto prohibido.

Al regresar al lugar, los ocupantes del vehículo intentaron continuar su marcha pese a las restricciones viales y al exceso de pasajeros. La tensión aumentó durante la intervención de los agentes y, en medio del procedimiento, una discusión derivó en agresiones físicas contra una agente de tránsito.

La situación obligó a requerir apoyo policial para evitar que el incidente pasara a mayores.

Multas y cierres por actividades religiosas

Las autoridades indicaron que, previo al incidente, se había notificado a los vecinos sobre la liberación de las vías que formaban parte de la ruta procesional. Como resultado del operativo, se impusieron tres sanciones: por estacionarse en línea roja, por hacerlo en un área restringida y por transportar a más de un pasajero en la motocicleta.

Cabe mencionar que durante el rezado en Amatitlán, la mayoría de calles del casco urbano permanecen cerradas desde horas de la tarde hasta la madrugada, con el fin de garantizar la seguridad y el desarrollo de las actividades religiosas.

