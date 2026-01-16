Hombre destroza auto de su vecina por escuchar Arjona

Un insólito incidente ocurrió a plena luz del día en Chaco, Argentina, cuando un hombre perdió el control y destruyó el vehículo de su vecina, aparentemente por el alto volumen de la música y porque se trataba de canciones del cantante guatemalteco Ricardo Arjona. El hecho fue confirmado por el propio agresor ante las autoridades:
Le rompí el vidrio porque tenía la música a todo volumen y era la música de Arjona", señaló.
Los hechos quedaron registrados en un video que circula en redes sociales, causando sorpresa entre los internautas. En la grabación, de aproximadamente un minuto, se observa al hombre salir a la calle con un bate, indicando que se encontraba alterado desde el inicio. Se acerca a la puerta del domicilio y toca varias veces, manteniendo un diálogo con alguien dentro de la vivienda, hasta que su ira estalla.
En un momento del video, el hombre se voltea hacia el picop estacionado frente a la casa y comienza a golpearla con fuerza, destruyendo el parabrisas y causando daños visibles en el vehículo. Posteriormente se retira, visiblemente indignado.
El incidente ocurrió mientras sonaba "Dime que no", según medios locales, éxito lanzado en 1998 por Arjona. Se informó que el agresor justificó su reacción en el alto volumen de la música y en la elección del artista, lo que generó la confrontación con su vecina.
La policía intervino y aprehendió al sujeto, quien confesó la agresión. La víctima inició un proceso legal en su contra por amenazas y daños. Este caso ha generado debate en redes sobre la tolerancia entre vecinos y la manera en que los conflictos por ruidos pueden escalar a situaciones violentas.
El video ha sido ampliamente compartido, convirtiéndose en un ejemplo de cómo conflictos cotidianos pueden terminar en actos de violencia, incluso por motivos considerados triviales por la opinión pública.