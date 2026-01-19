Video muestra supuesta aparición de "La Llorona"

Un video compartido en Facebook por el usuario Munrra Vlogs 2.0 se convirtió rápidamente en tendencia tras mostrar lo que el creador asegura es la aparición de "La Llorona" al interior de su camioneta, mientras se encontraba solo en una zona rural de México.
En la grabación, el hombre narra sentir una presencia extraña cerca de él y enfoca la cámara hacia su camioneta blanca, donde parece distinguirse la silueta de una mujer vestida de blanco sentada en el asiento del vehículo. Sorprendido, el usuario sale corriendo del lugar.
Minutos después, continúa grabando desde la distancia y observa que las llantas del vehículo giran solas. Al acercarse y encender la luz de su lámpara, se percata de que la camioneta se mueve lentamente hacia adelante y hacia atrás sin que nadie la conduzca.
¿"La Llorona" o montaje?
El video generó todo tipo de reacciones en redes sociales. Algunos usuarios reaccionaron con humor, mientras que otros se mostraron sorprendidos y aseguraron haber sentido miedo al verlo. La grabación ha provocado debates sobre la posibilidad de que se trate de una aparición paranormal real o de un montaje.
Diversos internautas que analizaron el material señalaron inconsistencias en la grabación que podrían indicar que se trató de una puesta en escena. Entre ellas destacan movimientos poco naturales del vehículo y la manera en que se enfoca la supuesta silueta, lo que ha llevado a cuestionar la autenticidad del video.
A pesar de ello, la grabación sigue acumulando visualizaciones y comentarios, demostrando nuevamente el impacto que generan las leyendas urbanas en la cultura digital y la fascinación de los usuarios por los fenómenos paranormales.