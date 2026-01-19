 Video muestra supuesta aparición de "La Llorona"
Viral

Video muestra supuesta aparición de "La Llorona" dentro de un vehículo

Hombre asegura haber captado a "La Llorona" dentro de su vehículo y el video desata controversia en redes.

Compartir:
¿Aparición paranormal o montaje?, Captura de pantalla video de Facebook.
¿Aparición paranormal o montaje? / FOTO: Captura de pantalla video de Facebook.

Un video compartido en Facebook por el usuario Munrra Vlogs 2.0 se convirtió rápidamente en tendencia tras mostrar lo que el creador asegura es la aparición de "La Llorona" al interior de su camioneta, mientras se encontraba solo en una zona rural de México

En la grabación, el hombre narra sentir una presencia extraña cerca de él y enfoca la cámara hacia su camioneta blanca, donde parece distinguirse la silueta de una mujer vestida de blanco sentada en el asiento del vehículo. Sorprendido, el usuario sale corriendo del lugar.

Minutos después, continúa grabando desde la distancia y observa que las llantas del vehículo giran solas. Al acercarse y encender la luz de su lámpara, se percata de que la camioneta se mueve lentamente hacia adelante y hacia atrás sin que nadie la conduzca.

¿"La Llorona" o montaje?

El video generó todo tipo de reacciones en redes sociales. Algunos usuarios reaccionaron con humor, mientras que otros se mostraron sorprendidos y aseguraron haber sentido miedo al verlo. La grabación ha provocado debates sobre la posibilidad de que se trate de una aparición paranormal real o de un montaje.

Diversos internautas que analizaron el material señalaron inconsistencias en la grabación que podrían indicar que se trató de una puesta en escena. Entre ellas destacan movimientos poco naturales del vehículo y la manera en que se enfoca la supuesta silueta, lo que ha llevado a cuestionar la autenticidad del video.

A pesar de ello, la grabación sigue acumulando visualizaciones y comentarios, demostrando nuevamente el impacto que generan las leyendas urbanas en la cultura digital y la fascinación de los usuarios por los fenómenos paranormales.

VIDEO: diputada expone riesgo de IA al mostrar imagen manipulada y sexualizada de su cuerpo

Video de diputada confronta uso de IA para crear imágenes manipuladas de su cuerpo.

En Portada

Sube a nueve el número de agentes de PNC fallecidos tras ataquest
Nacionales

Sube a nueve el número de agentes de PNC fallecidos tras ataques

07:21 AM, Ene 19
Albacete, próximo rival del Barcelona en Copa del Reyt
Deportes

Albacete, próximo rival del Barcelona en Copa del Rey

06:59 AM, Ene 19
Accidente en calzada Roosevelt: Vehículo de transporte de valores volcadot
Nacionales

Accidente en calzada Roosevelt: Vehículo de transporte de valores volcado

07:04 AM, Ene 19
¿Qué no debemos hacer durante el Estado de Sitio en Guatemala?t
Nacionales

¿Qué no debemos hacer durante el Estado de Sitio en Guatemala?

05:49 AM, Ene 19

Temas

Guatemala#liganacionalEstados UnidosNoticias de GuatemalaEE.UU.Donald TrumpFútbolReal MadridVenezuelaFutbol GuatemaltecoPNC
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

bts-emisoras-unidas-noviembre-2024.jpg ,
Farándula

BTS vuelve en 2026 con nuevo álbum y tour global tras servicio militar

critics choice ganadores ,Instagram
Farándula

Ellos son todos los ganadores de los Critics Choice Awards

Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

Stranger Things estrenará documental sobre su última temporada

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Emisoras  Escúchanos