 Padre sufre infarto y muere en la escuela de su hijo
Cámaras captan el instante en que un hombre colapsa en la escuela de su hijo.

Padre sufre infarto y muere en escuela de India., Captura de pantalla video de X.
Padre sufre infarto y muere en escuela de India. / FOTO: Captura de pantalla video de X.

Lo que parecía ser una mañana rutinaria para un padre de familia terminó en tragedia el pasado jueves 15 de enero, cuando Dipankar Bordoloi, de 35 años, sufrió un infarto mortal en la escuela Samford, en Jorhat, India, tras recibir las calificaciones de su hijo del UKG, una prueba del jardín de infancia superior.

Un video captado por las cámaras de seguridad de la institución y difundido en redes sociales muestra a Bordoloi caminando por el vestíbulo con normalidad. Sin embargo, al aproximarse a la salida, el hombre se desploma repentinamente, quedando tendido en el suelo mientras varios testigos corren a auxiliarlo. La grabación evidencia la rapidez con la que se produjo el incidente y la conmoción de quienes presenciaron los hechos.

Médicos confirmaron su fallecimiento 

Tras el colapso, Bordoloi fue trasladado de emergencia al Hospital y Facultad de Medicina de Jorhat, donde los médicos confirmaron su fallecimiento debido a un ataque al corazón. Según familiares, el hombre gozaba de buena salud, no presentaba antecedentes de enfermedades graves y mantenía un estado físico adecuado.

Dipankar Bordoloi trabajaba como ingeniero ejecutivo en el Departamento de Irrigación del gobierno de Assam, en la División Teok. Su muerte generó profunda consternación entre la comunidad escolar y sus compañeros de trabajo, quienes lo describen como un profesional comprometido y un padre dedicado.

El video del momento exacto del infarto ha causado impacto en redes sociales, recordando la fragilidad de la vida y la importancia de la atención inmediata ante emergencias médicas. Autoridades locales y escolares expresaron sus condolencias a la familia y aseguraron que reforzarán los protocolos de primeros auxilios en la institución para prevenir tragedias similares en el futuro.

