Este es el origen del trend de las fotos estilo Rhode.

Cómo recrear gratis la sesión de fotos viral de Rhode con Gemini y ChatGPT

La Inteligencia Artificial está haciendo de las suyas en las redes sociales. / FOTO: Redes sociales.

La Inteligencia Artificial vuelve a marcar tendencia en redes sociales. Esta vez, miles de usuarios —incluidas celebridades— se han sumado a la llamada "sesión de fotos Rhode", una serie de imágenes con estética editorial de alta moda que simulan campañas profesionales de la marca de cosméticos de Hailey Bieber, pero usando el rostro y los rasgos físicos de cada persona. Lo mejor: es posible recrearlas gratis con Gemini y ChatGPT.

Esta tendencia se basa en una estética conocida como Oki-chic o Alpine Editorial, que mezcla elementos deportivos extremos con moda de lujo, iluminación limpia y piel con acabado "glowy". Figuras del espectáculo como Maribel Guardia, Yeri Mua, Kunno, Claudia Álvarez y Eugenio Derbez ya compartieron sus resultados, generando aún más interés.

Paso a paso para crear tu sesión de fotos Rhode

Para lograr imágenes realistas, el proceso requiere atención al detalle y trabajar cada imagen por separado. Primero, reúne varias fotografías tuyas bien iluminadas: de rostro y de cuerpo completo, preferentemente sin filtros y con fondo neutro.

Paso 1: Sube tus fotos a Gemini o ChatGPT

  • Indica claramente que las imágenes son de ti y que deseas conservar tus rasgos físicos reales. Si tienes características distintivas (lunares, cejas pobladas, barba, complexión específica), menciónalas.

Paso 2: Usa prompts detallados

  • Cada imagen debe describirse como una fotografía editorial: vestuario, pose, iluminación, expresión facial y textura de la piel. La tendencia incluye balaclavas rosas con la palabra "rhode", nieve artificial, acabado glossy y fondos blancos infinitos.

Paso 3: Ajusta tu cuerpo y proporciones

  • Puedes añadir frases como "proporciones altas y esbeltas", "figura con curvas naturales", "estructura menuda" o "definición muscular tonificada" para que la IA respete tu silueta.

Paso 4: Descarga y comparte

  • Las imágenes pueden descargarse en alta calidad y publicarse directamente en redes sociales.

Aunque existen apps de pago como Glam IA que generan resultados automáticos, Gemini y ChatGPT permiten recrear esta sesión viral sin costo, con paciencia y prompts bien elaborados.

Origen del trend

El trend viral de las fotos estilo Rhode surgió en redes sociales como una simulación visual de campañas publicitarias inspiradas en la marca de skincare fundada por Hailey Bieber.

La tendencia comenzó cuando creadoras de contenido internacionales publicaron imágenes donde aparecían como supuestas Rhode Girls.

La locutora guatemalteca Michelle Araujo incendia las redes con la tendencia “rhode”

La guatemalteca Michelle Araujo elevó la temperatura en redes al apostar por la tendencia “rhode”, luciendo un estilo más ardiente.

