 Político mató a su hija para competir en elecciones
Viral

Político es acusado de matar a su hija para competir en elecciones

La investigación se inició tras el hallazgo del cuerpo de una menor cerca de un canal.

cinta-amarilla.jpeg / FOTO:

Las autoridades de la India investigan el asesinato de una niña de seis años, presuntamente cometido por su propio padre, un hombre que buscaba participar en las elecciones locales pese a estar legalmente inhabilitado. El caso ha conmocionado al país por el móvil atribuido al crimen y por la participación de actores políticos locales.

El hecho ocurrió en el oeste de la India, en el distrito de Nanded, estado de Maharashtra, y ha derivado en una investigación conjunta entre autoridades de Maharashtra y Telangana. El detenido fue identificado como Pandurang Kondamangale, residente de la aldea de Kerur, quien aspiraba al cargo de sarpanch (jefe de aldea).

La investigación se inició tras el hallazgo del cuerpo de una menor en el canal de Nizamsagar, en el distrito de Nizamabad, Telangana. Al no contar con identificación, la policía difundió la imagen de la niña a través de WhatsApp, lo que permitió que autoridades de Mukhed, en Maharashtra, la reconocieran como Prachi, una menor reportada como desaparecida días antes.

Durante los interrogatorios, Kondamangale ofreció versiones contradictorias sobre la desaparición de su hija. Además, los registros de geolocalización de su teléfono móvil lo ubicaron en Telangana el día en que se presume ocurrió el crimen, lo que reforzó las sospechas en su contra.

Padre intentó dar en adopción a su hija 

Según las autoridades, el acusado tenía tres hijos, condición que le impedía competir en las elecciones del panchayat, ya que la normativa de autogobierno local en Maharashtra prohíbe postularse a quienes superan el límite de dos hijos. La policía indicó que el hombre intentó inicialmente dar en adopción a la menor para cumplir con el requisito, pero al no lograrlo, habría empujado a la niña al canal, provocando su muerte.

Por este caso también fue detenido Ganesh Shinde, actual sarpanch de Kerur, señalado de haber respaldado las aspiraciones políticas del acusado pese a conocer su inhabilitación. Las investigaciones continúan para establecer todas las responsabilidades en este crimen.

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalNoticias de GuatemalaPNCReal MadridEstados UnidosSeguridadEE.UU.redes socialesDonald Trump
