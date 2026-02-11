 Cámaras captan robo en tienda de Villa Canales
Cámaras captan robo en tienda de Villa Canales y revelan insólita forma de ingreso

Graban a sujeto que ingresó por estrecha ventanilla para cometer un robo en la colonia El Porvenir.

Cámaras captan insólito robo por ventanilla en Villa Canales., Captura de pantalla video de X.
Cámaras captan insólito robo por ventanilla en Villa Canales. / FOTO: Captura de pantalla video de X.

Las cámaras de seguridad de una tienda de abarrotes ubicada en la 3a. calle de la colonia El Porvenir, en Villa Canales, captaron el momento exacto en que dos sujetos perpetraron un robo a plena luz del día, utilizando una inusual forma para ingresar al local.

En los videos se observa cómo los individuos llegan al establecimiento y permanecen algunos segundos en el exterior, aparentemente verificando que no haya testigos. Los sujetos aprovecharon que la encargada del negocio se dirigió a la parte trasera del local, dejando el área de atención sin supervisión.

Tras asegurarse de que no eran vistos, uno de los hombres comenzó a introducir su cuerpo por una pequeña ventanilla del comercio. Con sorprendente agilidad, logró deslizarse por el reducido espacio: primero ingresó las piernas y finalmente el resto del cuerpo, accediendo al interior sin forzar accesos principales y casi sin hacer ruido. Su cómplice permanecía afuera vigilando.

Una vez dentro, el sujeto se dirigió hacia donde se encontraba el dinero. Sin embargo, al hacer ruido, alertó a la encargada, quien regresó y lo descubrió en pleno robo. La mujer intentó retenerlo y logró sujetarlo de la playera, pero el ladrón escapó utilizando la misma ventanilla. En ese momento, el cómplice ya había huido del lugar.

Cámaras captan rostro de los involucrados 

Las grabaciones permitieron captar con claridad los rostros de ambos involucrados. El video fue difundido en redes sociales con el objetivo de alertar a otros comerciantes y solicitar apoyo para su identificación.

Hasta el momento se desconoce el monto sustraído y si el propietario presentó denuncia ante las autoridades. 

Un caso similar se registró el año pasado en Caaguazú, Paraguay. En esa ocasión, un hombre identificado como Diego Villalba utilizó la misma destreza para ingresar por una ventanilla diminuta y robar dinero en una tienda de abarrotes. El hecho también quedó grabado y se viralizó rápidamente.

Aunque los propietarios —quienes conocían al joven— optaron inicialmente por no presentar una denuncia formal y buscar un acuerdo privado, la amplia difusión del video llevó a que las autoridades actuaran de oficio. Villalba fue identificado, capturado y trasladado ante el Ministerio Público paraguayo para enfrentar cargos, lo que evidenció cómo este tipo de modalidad puede repetirse en distintos países.

VIDEO. Ladrón entra por diminuta ventana para robar en tienda

¡Indignante! Joven usa su agilidad para entrar por una diminuta ventanilla y robar en tienda sin ser visto.

