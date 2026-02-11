Sicario ingresa a gimnasio y dispara contra hombre

Un hombre de 34 años fue asesinado a balazos mientras realizaba su rutina de ejercicios en un gimnasio ubicado en la provincia de Cartago, Costa Rica. El crimen quedó registrado por una de las cámaras de videovigilancia del establecimiento.
La víctima fue identificada como Jeffry Araya. En las imágenes se observa que el atacante ingresó al local vestido de negro y con un casco de motociclista, sin retirárselo en ningún momento. Tras entrar, caminó directamente hacia el área donde Araya utilizaba una máquina para ejercitar los brazos.
Al notar su actitud, varios clientes comenzaron a apartarse. Segundos después, el sujeto sacó un arma de fuego y, ya frente a su objetivo, disparó a quemarropa en repetidas ocasiones. De acuerdo con lo que se aprecia en la grabación, realizó al menos seis detonaciones, incluida una cuando la víctima ya se encontraba en el suelo.
Los disparos impactaron en distintas partes del cuerpo de Araya, quien sufrió heridas en la espalda y la cabeza. Según el parte policial citado por medios locales, falleció en el lugar.
Buscan a sujeto que perpetró ataque en gimnasio
El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó que mantiene abierta la investigación para dar con el responsable. Las autoridades analizan la forma en que el sospechoso llegó al sitio y la ruta de escape utilizada tras el ataque.
El hecho ha causado consternación en la comunidad, al tratarse de un ataque directo perpetrado en un espacio público y en plena actividad comercial.