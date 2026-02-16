Se lanza a un auto en movimiento y salva a dos niños

Un video captado por cámaras de vigilancia se hizo viral al mostrar cómo un hombre arriesga su vida para salvar a dos niños en la Avenida Campos Gerais, en Belo Horizonte, Brasil. El protagonista, identificado como Miranda, trabajador de una barbería, se convirtió en héroe tras impedir un accidente que pudo haber terminado en tragedia.
Según el material difundido por medios locales, un vehículo gris comenzó a moverse en reversa por una pendiente mientras la conductora, madre de los menores, se había bajado del automóvil. La situación puso en riesgo la vida de los niños y de los automovilistas que circulaban por la calle, aumentando la tensión de la escena. Obreros que se encontraban cerca se apartaron rápidamente para evitar ser golpeados.
Al percatarse del peligro, Miranda corrió hacia el vehículo en movimiento, se lanzó por la ventana y accionó el freno de mano, logrando detener el automóvil y desviarlo hacia un área verde. Gracias a su rápida intervención, los niños resultaron ilesos y no se reportaron heridos en la zona, pese a que todas las puertas del vehículo permanecían abiertas y golpearon postes a un lado de la acera.
El acto heroico fue aplaudido por vecinos y locatarios de la zona, así como por usuarios a nivel internacional en redes sociales, quienes calificaron la acción como un ejemplo de valentía y solidaridad. Miranda declaró a medios locales que actuó por impulso:
Vi el auto retroceder con los niños dentro, salí corriendo y dije: ‘Tengo que ayudar a estos niños’. Dios me ayudó y logré ayudarlo", expresó Miranda
Este suceso ha puesto de nuevo en conversación pública la importancia de los actos solidarios y la rapidez de reacción ante situaciones de riesgo, recordando que un solo gesto puede salvar vidas y generar admiración global.