 Conductor recibe a tiros a hombres que intentaban asaltarlo
Video muestra cómo conductor recibe a balazos a hombres que intentaban asaltarlo

Así fue el instante en que un automovilista frustró un asalto.

Video muestra cómo asaltantes son repelidos a balazos en Costa Rica
Video muestra cómo asaltantes son repelidos a balazos en Costa Rica / FOTO: Captura de pantalla video de Facebook.

Un video captado por una cámara de seguridad instalada dentro de un vehículo se hizo viral en redes sociales al mostrar el momento exacto en que dos presuntos delincuentes intentan cometer un asalto y terminan huyendo tras ser recibidos a balazos por quien sería su víctima. La grabación corresponde a hechos ocurridos el jueves 12 de febrero en la localidad de Pueblo Nuevo, provincia de Alajuela, en Costa Rica.

En las imágenes se observa que los sospechosos se desplazaban en un automóvil tipo sedán de color verde que circulaba delante del vehículo de la víctima. Ambos autos cruzan un puente angosto y, justo después, el sedán se detiene abruptamente para bloquear el paso. Segundos más tarde, dos hombres armados descienden del automotor y se dirigen hacia el conductor con aparentes intenciones de asalto.

Sin embargo, la situación cambia de forma inesperada. Apenas se aproximan, se escuchan detonaciones y los presuntos asaltantes retroceden de inmediato. La grabación muestra cómo ambos corren para ponerse a salvo mientras intentan resguardarse de los disparos. Uno de ellos, aparentemente herido, se oculta detrás del sedán que era conducido por un tercer cómplice, utilizando el vehículo como escudo antes de escapar.

No se reportan capturas por este caso 

De acuerdo con medios locales, el conductor que repelió el ataque acudió posteriormente a interponer la denuncia ante las autoridades. Hasta el momento no se reportan capturas, pero la policía de Alajuela analiza el video, en el cual se aprecia con claridad la matrícula del automóvil utilizado por los sospechosos.

La difusión del material ha generado un intenso debate en redes sociales. Mientras algunos usuarios califican la reacción del conductor como un acto de defensa legítima, otros cuestionan los riesgos de este tipo de enfrentamientos armados.

