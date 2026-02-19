Madre y sus hijos son atropellados al salir de un colegio

Un video captado por una cámara de seguridad captó el momento exacto en que una madre y sus dos hijos fueron atropellados al salir de la Bloom Academy, en Nueva Jersey, Estados Unidos. Las imágenes, difundidas en redes sociales, muestran cómo la familia es embestida por una camioneta gris frente al colegio, provocando conmoción entre padres y vecinos.
El incidente ocurrió la tarde del viernes 13 de febrero, alrededor de las 15:59 horas. En la grabación se observa a Patrice Pisani caminando junto a sus hijos tras recogerlos de dicho centro escolar. Mientras avanzan hacia la salida, una camioneta se aproxima y embiste de manera directa a la familia. La cámara de seguridad del colegio registró cada detalle del accidente, captando la fuerza del impacto y la reacción inmediata de los peatones.
El hijo menor recibió el golpe más severo, ya que una de las llantas del vehículo impactó su pierna, provocando que incluso perdiera el zapato durante el atropello. El infante fue trasladado a un hospital, donde permanece bajo atención médica. La madre sufrió golpes en la espalda y el cuello, por lo que también recibió atención hospitalaria. El hijo mayor resultó con lesiones leves y fue dado de alta pocas horas después.
Detienen al conductor de la camioneta
De acuerdo con reportes policiales, el conductor de la camioneta fue detenido y enfrenta cargos por conducir presuntamente bajo los efectos del alcohol. Las autoridades continúan investigando las circunstancias del accidente, y el video será utilizado como evidencia clave para esclarecer lo sucedido.
Jill Howard, propietaria de Bloom Academy, expresó: "Estamos profundamente entristecidos por este incidente. Agradecemos que las lesiones no fueran más graves, pero seguiremos comprometidos con la seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes y familias. Este hecho nos recuerda la importancia de mantener vigilancia constante y reforzar medidas de protección en todo momento".
Padres y directivos enfatizan la importancia de extremar precauciones durante la entrada y salida de los menores. La escuela destacó que reforzará la supervisión y revisará sus protocolos de seguridad para prevenir accidentes similares.