Mujer agrede a participantes en reunión therian

Un evento que comenzó como una reunión pacífica de la comunidad therian terminó en una intensa riña luego de que una mujer agrediera e insultara a varios asistentes en el Monumento a la Patria, en Mérida, México, durante un encuentro realizado el pasado sábado 21 de febrero, hecho que se viralizó en redes sociales y que ha generado debate entre internautas.
A través de un video difundido en plataformas digitales se observa a una mujer de cabello rubio lanzar huevos contra un hombre caracterizado como conejo, quien se encontraba siendo entrevistado a pocos metros de ella. En la grabación se aprecia cómo la mujer sonríe mientras realiza la agresión, mientras el sujeto reacciona cubriéndose y alejándose del lugar para evitar la confrontación.
Sin embargo, la agresora continúa siguiendo al hombre y posteriormente saca una bolsa desde la cual comienza a arrojarle croquetas para perro, lo que intensificó la tensión entre los presentes y provocó reacciones de sorpresa entre los asistentes que grababan el momento.
Detienen a mujer
En otra de las grabaciones que circularon en redes sociales, se observa a la misma mujer agrediendo a otros participantes del evento, hasta que otra asistente la confronta señalando que únicamente estaban conviviendo sin causar problemas. La discusión escaló rápidamente hasta convertirse en una riña física entre ambas mujeres.
Durante el incidente, se observa que una de las asistentes sujeta a la agresora, indicando que no la dejaría retirarse hasta la llegada de las autoridades, mientras algunas personas le gritaban reproches. La situación se agravó luego de que la mujer lanzara un puñetazo contra otra asistente, lo que provocó mayor tensión en el lugar.
Finalmente, elementos de la policía arribaron al sitio y procedieron a detener a la mujer, quien fue trasladada en la unidad policial tras ser señalada de agredir a varios asistentes y adultos que participaban en la reunión.
El caso ha generado un amplio debate en redes sociales sobre el respeto en espacios de convivencia y la reacción ante este tipo de incidentes en eventos públicos.