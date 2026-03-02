 Dos delincuentes terminan baleados tras asaltar un negocio
Viral

VIDEO. Dos delincuentes terminan baleados tras asaltar un negocio

El dueño del negocio espero el momento oportuno para sacar su arma y dispararle a los asaltantes.

Compartir:
Asalto en negocio captado en video., Captura de pantalla video de X.
Asalto en negocio captado en video. / FOTO: Captura de pantalla video de X.

Un video captado por una cámara de seguridad se volvió viral en redes sociales al mostrar el instante exacto en que un comerciante dispara contra dos hombres que momentos antes habían asaltado su negocio de celulares en República Dominicana.

El hecho ocurrió a las 18:57 horas del miércoles 25 de febrero en una tienda de reparación y venta de teléfonos ubicada en la calle Ceuta, en el sector de Villa Mella, municipio de Santo Domingo Norte. En el interior del local se encontraban el propietario y otro hombre cuando fueron sorprendidos por los asaltantes.

En la grabación se observa cómo dos individuos irrumpen en el establecimiento y someten a las víctimas, obligándolas a mantener las manos en alto. Uno de los atacantes portaba un arma de fuego, lo que impidió cualquier intento de resistencia.

Durante aproximadamente un minuto y 10 segundos, los asaltantes golpearon a los presentes y sustrajeron múltiples celulares y otros objetos de valor, los cuales guardaron en una mochila.

Cuando los delincuentes se disponían a abandonar el lugar, el comerciante aprovechó un descuido y tomó un arma que mantenía oculta en una vitrina. Sin intercambiar palabras, accionó el arma contra los asaltantes. En las imágenes se aprecia cómo ambos intentan huir heridos, pero tras avanzar unos pasos caen al suelo.

Uno de los asaltantes murió en el lugar 

Medios locales informaron que uno de los presuntos asaltantes murió en el lugar, mientras que el otro resultó gravemente herido y fue trasladado a un centro hospitalario, donde permanece en estado crítico. Hasta ahora, las autoridades no han revelado la identidad de los implicados.

Tras el incidente, el comerciante quedó bajo custodia policial mientras se desarrollan las investigaciones correspondientes. El video de seguridad será una pieza clave para determinar responsabilidades y establecer si el actuar del propietario se enmarca dentro de la legítima defensa contemplada por la legislación dominicana.

El caso continúa bajo investigación por parte de las autoridades de Santo Domingo Norte.

VIDEO: Motorista muere tras ser arrollado por un tráiler que circulaba en retroceso

Impactante video muestra cuando tráiler en reversa arrolló a un motorista y a su acompañante.

En Portada

Presidente del Congreso detalla dinámica de entrevistas para integrar el TSEt
Nacionales

Presidente del Congreso detalla dinámica de entrevistas para integrar el TSE

11:30 AM, Mar 02
TSE publica cambios al reglamento del voto migrante y redefine requisitost
Nacionales

TSE publica cambios al reglamento del voto migrante y redefine requisitos

09:58 AM, Mar 02
Así fue el despliegue policial y militar para interceptar bus tras denuncia de asalto en Escuintla (VIDEO)t
Nacionales

Así fue el despliegue policial y militar para interceptar bus tras denuncia de asalto en Escuintla (VIDEO)

09:11 AM, Mar 02
Tottenham expulsa de por vida a tres aficionados por saludos nazist
Deportes

Tottenham expulsa de por vida a tres aficionados por saludos nazis

10:18 AM, Mar 02
UEFA y Conmebol analizan la situación de la Finalissimat
Deportes

UEFA y Conmebol analizan la situación de la Finalissima

09:28 AM, Mar 02

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalNoticias de Guatemalaredes socialesSeguridadEE.UU.Super BowlLiga NacionalMinisterio PúblicoEstados Unidos
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Mascaras ,Mascaras
Moda Y Belleza

¿Funcionan las máscaras led faciales para casa?

Super Mario Galaxy: La película ,Super Mario Galaxy: La película
Gaming

"Super Mario Galaxy: La película" presenta escenas inéditas en nuevo spot antes de su estreno

Sarmasofobia ,Redes sociales
Moda Y Belleza

Cuando amar da miedo: qué es la sarmasofobia y por qué surge

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos