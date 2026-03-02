Dos delincuentes terminan baleados tras asaltar un negocio

Un video captado por una cámara de seguridad se volvió viral en redes sociales al mostrar el instante exacto en que un comerciante dispara contra dos hombres que momentos antes habían asaltado su negocio de celulares en República Dominicana.
El hecho ocurrió a las 18:57 horas del miércoles 25 de febrero en una tienda de reparación y venta de teléfonos ubicada en la calle Ceuta, en el sector de Villa Mella, municipio de Santo Domingo Norte. En el interior del local se encontraban el propietario y otro hombre cuando fueron sorprendidos por los asaltantes.
En la grabación se observa cómo dos individuos irrumpen en el establecimiento y someten a las víctimas, obligándolas a mantener las manos en alto. Uno de los atacantes portaba un arma de fuego, lo que impidió cualquier intento de resistencia.
Durante aproximadamente un minuto y 10 segundos, los asaltantes golpearon a los presentes y sustrajeron múltiples celulares y otros objetos de valor, los cuales guardaron en una mochila.
Cuando los delincuentes se disponían a abandonar el lugar, el comerciante aprovechó un descuido y tomó un arma que mantenía oculta en una vitrina. Sin intercambiar palabras, accionó el arma contra los asaltantes. En las imágenes se aprecia cómo ambos intentan huir heridos, pero tras avanzar unos pasos caen al suelo.
Uno de los asaltantes murió en el lugar
Medios locales informaron que uno de los presuntos asaltantes murió en el lugar, mientras que el otro resultó gravemente herido y fue trasladado a un centro hospitalario, donde permanece en estado crítico. Hasta ahora, las autoridades no han revelado la identidad de los implicados.
Tras el incidente, el comerciante quedó bajo custodia policial mientras se desarrollan las investigaciones correspondientes. El video de seguridad será una pieza clave para determinar responsabilidades y establecer si el actuar del propietario se enmarca dentro de la legítima defensa contemplada por la legislación dominicana.
El caso continúa bajo investigación por parte de las autoridades de Santo Domingo Norte.