 Motorista muere tras ser arrollado por tráiler en retroceso
VIDEO: Motorista muere tras ser arrollado por un tráiler que circulaba en retroceso

Impactante video muestra cuando tráiler en reversa arrolló a un motorista y a su acompañante.

Video revive el momento en que tráiler en reversa arrolló a motociclista y su acompañante.
Video revive el momento en que tráiler en reversa arrolló a motociclista y su acompañante. / FOTO: Captura de pantalla video de X.

Un video que volvió a circular en plataformas digitales muestra el instante exacto en que un motorista y su acompañante son arrollados por un tráiler que circulaba en retroceso. Las imágenes corresponden a un accidente ocurrido en junio de 2017 en el condado de Jiangyin, provincia de Jiangsu, China, pero en los últimos días se volvió viral.

Aunque muchos internautas creyeron que se trataba de un hecho reciente, reportes locales confirmaron que el percance sucedió hace varios años. Sin embargo, la crudeza de las escenas ha provocado que el material vuelva a viralizarse.

En la grabación se observa cómo un tráiler intenta maniobrar para retomar su camino en sentido contrario. Debido a las dimensiones del remolque, el conductor no logra girar de forma convencional y decide avanzar hacia una calle perpendicular para luego retroceder y completar la vuelta.

Es precisamente en ese momento, cuando el pesado vehículo circula en reversa, que aparece una motocicleta detrás del remolque. El conductor de la moto se detiene justo en un punto ciego, lo que impide que el chofer del tráiler advierta su presencia.

Segundos después se produce la tragedia. En el video se aprecia cómo el motociclista y su acompañante intentan retroceder para evitar ser impactados, pero no logran apartarse a tiempo. Ambos caen al suelo y son alcanzados por las llantas del tráiler.

Motorista muere y su acompañante queda gravemente herida 

De acuerdo con medios locales, el conductor de la motocicleta, un hombre de 56 años, falleció en el lugar debido a las graves lesiones sufridas en el tórax y la cabeza. Su acompañante, una mujer de 53 años, resultó gravemente herida tras ser arrollada en las piernas.

El conductor del tráiler fue detenido por las autoridades chinas tras el accidente. No obstante, posteriormente fue liberado luego de un proceso judicial en el que se determinó que las víctimas se encontraban en un punto ciego y que el chofer no pudo verlas al momento de realizar la maniobra.

El caso ha reavivado el debate en redes sociales sobre los riesgos de colocarse detrás de vehículos de carga pesada y la importancia de extremar precauciones ante maniobras en reversa.

