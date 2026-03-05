 Bombera bella denuncia agresión en gasolinera por celos
Viral

La verdad de la viral agresión por celos de clienta a la "Bombera más bella"

La joven influencer, que además es despachadora de combustible, denunció un ataque motivado por celos: "Mi mino te está mirando", pero al asumir la verdad del video señaló que "le salió el tiro por la culata".

Elizabeth Maestracci,
Elizabeth Maestracci / FOTO:

Una aparente situación de violencia se vivió en una gasolinera de Chile cuando una influencer, identificada como Elizabeth Maestracci, denunció haber sufrido una agresión motivada presuntamente por celos. El incidente quedó registrado en video y la difusión del caso en redes sociales generó gran atención y muestras de apoyo para la trabajadora.

Maestracci, quien además de su trabajo como despachadora mantiene una presencia activa como influencer, relató que todo comenzó con un intercambio verbal con una clienta. Según sus declaraciones, la mujer la habría increpado desde su vehículo con comentarios que, de acuerdo con la versión difundida, estarían relacionados con celos personales.

"Mi mino te está mirando, hueona", reclamó la celosa cliente desde el vehículo. 

Elizabeth Maestracci - Captura de video

En el video se observa que la discusión subió de tono rápidamente. Tras la discusión, la clienta descendió de su automóvil y arrojó un objeto con bebida directa hacia Maestracci, impactándola mientras ella se encontraba desempeñando sus funciones normales. El hecho fue registrado en video, lo que permitió a las redes sociales viralizar el caso en cuestión de horas.

Montaje y disculpa 

Horas después del video que acaparó la atención de miles de usuarios en redes sociales, quienes criticaron que en pleno 2026 se registren peleas por "un hombre", la venezolana aceptó a un medio chileno que todo se había tratado de un montaje y que ella misma contrató a la actriz para realizar una especie de estrategia de marketing. 

Según indicó, aunque en su planificación pretendía contar la verdad, las reacciones en redes sociales en apoyo a la influencer asustaron a la actriz, quien estaba siendo juzgada y atacada por la supuesta agresión por celos. Exigió a Maestracci que bajará el video y que contara la verdad. 

Maestracci asumió la responsabilidad y ofreció disculpas a sus seguidores por "hacerse la graciosita". 

¿Fue real la denuncia?

Maestracci había afirmado que acudió a las autoridades y formalizó la denuncia correspondiente. La despachadora manifestó su pesar por tener que afrontar agresiones de este tipo en el lugar de trabajo debido a diferencias personales. Sin embargo, no precisó si este recurso fue parte de su artimaña para darle poder a su video viral montado. 

En redes sociales, numerosos usuarios expresaron solidaridad y apoyo hacia la despachadora, cuestionando la violencia sufrida y resaltando la importancia de denunciar estos actos. Diversos mensajes resaltaron los riesgos que enfrentan los trabajadores de atención al público, especialmente cuando situaciones privadas derivan en agresiones físicas o verbales en el ámbito laboral. 

