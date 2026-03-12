 Trabajadora frustra asalto en farmacia
Viral

VIDEO: Trabajadora se enfrenta a sujeto armado y frustra asalto en farmacia

El video se viralizó en redes debido a la inesperada reacción de la encargada de la farmacia, quien, lejos de quedarse paralizada por el miedo, decidió enfrentar al delincuente.

Mujer se enfrente a sujeto armado tras intento de asalto., Captura de pantalla video de X.
Mujer se enfrente a sujeto armado tras intento de asalto. / FOTO: Captura de pantalla video de X.

Un video que circula ampliamente en redes sociales muestra el momento en que la encargada de una farmacia se enfrenta a un sujeto armado que intentó asaltarla dentro del negocio. El hecho ocurrió en Bogotá, Colombia, y quedó grabado por las cámaras de seguridad del establecimiento.

Las imágenes se viralizaron rápidamente en internet debido a la inesperada reacción de la mujer, quien lejos de quedarse paralizada por el miedo decidió confrontar al delincuente.

En el video se observa cómo el sujeto ingresa al local haciéndose pasar por un cliente. Durante algunos segundos permanece dentro del negocio con actitud sospechosa mientras la mujer lo atiende detrás del mostrador. Momentos después, el individuo saca un arma de fuego con la aparente intención de intimidarla y exigirle dinero.

Sin embargo, la reacción de la trabajadora fue completamente distinta a lo que el asaltante esperaba. A pesar de que el hombre le apunta con el arma, la mujer se mantiene firme y comienza a increparlo.

La tensión aumenta durante varios segundos hasta que, de forma inesperada, la encargada se abalanza contra el delincuente y empieza a empujarlo hacia la salida del establecimiento. Ante la presión, el sujeto comienza a retroceder mientras la mujer continúa obligándolo a abandonar el local. Finalmente, el presunto asaltante sale del negocio y huye del lugar sin lograr cometer el robo.

Asaltante no fue detenido 

De acuerdo con medios locales, tras el incidente la víctima se comunicó de inmediato con la policía para denunciar lo ocurrido; sin embargo, hasta el momento no se reporta la captura del sospechoso.

Especialistas en seguridad advierten que, en situaciones de asalto a mano armada, lo más recomendable es mantener la calma y priorizar la seguridad personal, evitando confrontar al agresor, ya que esto puede aumentar el riesgo de violencia.

Algunos analistas consideran que en este caso el delincuente pudo haber sido inexperto o incluso portar un arma de juguete o sin municiones, lo que explicaría por qué no reaccionó de manera más agresiva ante la resistencia de la mujer.

