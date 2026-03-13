"Malvavisco" y "Ojo loco", curiosos apodos de delincuentes

En los últimos días, la detención de un hombre apodado "Malvavisco" se volvió viral en redes sociales y generó todo tipo de reacciones entre los usuarios. Lo que en principio parecía un sobrenombre cualquiera rápidamente llamó la atención cuando se conoció el origen del peculiar alias.
El caso ocurrió en Argentina, donde las autoridades capturaron a un hombre de 24 años que permanecía prófugo por un robo. El sujeto era conocido como "Malvavisco", un apodo que, según trascendió, no fue elegido al azar: hacía referencia a dos características que, de acuerdo con quienes lo conocían, lo definían, "ser malo y estar bizco".
El singular sobrenombre no tardó en difundirse en redes sociales y medios digitales, lo que llevó a que la historia trascendiera las fronteras del país sudamericano. Usuarios de distintos países comenzaron a compartir la noticia, sorprendidos por el peculiar alias del detenido.
"Malvavisco" no es el único
Sin embargo, "Malvavisco" no es el único delincuente con un apodo llamativo. Tras la viralización de su caso, también comenzó a circular la historia de otro criminal conocido como "Ojo Loco".
Este sujeto fue detenido en Ecuador junto a su cómplice apodado "Pelo de cuca". El alias de "Ojo Loco", según reportes locales, se debe a que el hombre tiene uno de sus ojos completamente blanco, una característica física que terminó convirtiéndose en su distintivo dentro del mundo delictivo.
Ambos casos reflejan cómo los apodos o alias forman parte de la identidad de muchos delincuentes en distintas regiones de América Latina. En algunos casos, estos sobrenombres surgen de características físicas, rasgos de personalidad o anécdotas particulares que terminan marcando la forma en que son identificados por sus propios círculos y por las autoridades.
Especialistas en criminología señalan que el uso de alias dentro del mundo delictivo responde a varias razones. Por un lado, permite ocultar la identidad real y dificultar la identificación por parte de las autoridades. Por otro, también funciona como una forma de reconocimiento o reputación dentro de ciertos entornos criminales, donde el apodo puede reflejar habilidades, rasgos físicos o hechos que los hicieron conocidos.
Mientras tanto, en redes sociales, estos casos siguen generando comentarios y memes que evidencian cómo la creatividad popular en América Latina termina convirtiendo incluso hechos policiales en fenómenos virales.