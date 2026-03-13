Video de la captura del influencer Javier Arias Stunt

Un video que circula en redes sociales muestra el momento en que las autoridades capturan al influencer colombiano Javier Arias, conocido en internet como Javier Arias Stunt, durante un operativo realizado el jueves 12 de marzo de 2026 en la región de Urabá.
El procedimiento fue ejecutado por unidades de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol, con apoyo de la Administración para el Control de Drogas, como parte de una investigación que vincularía al creador de contenido con una presunta operación criminal de alcance transnacional.
Durante el allanamiento, las autoridades capturaron al influencer por el presunto delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia ilegal de armas de fuego. En el inmueble también fueron localizadas varias armas y dinero en efectivo cuya procedencia no pudo ser justificada en el momento.
Según el reporte oficial, entre los objetos incautados se encontraron dos pistolas de distintos calibres, dos escopetas calibre 12 y una carabina calibre .22, además de 1,926 cartuchos de munición de calibres 12, 9 milímetros, .22 y .25.
Asimismo, los investigadores decomisaron 208 millones de pesos colombianos en efectivo, principalmente en billetes de alta denominación, así como diversos equipos tecnológicos que ahora serán analizados por las autoridades para determinar su posible relación con otras actividades ilícitas.
Un influencer conocido por acrobacias en motocicleta
Javier Arias cuenta con cerca de dos millones de seguidores en diferentes plataformas digitales y alcanzó popularidad al publicar videos de acrobacias extremas en motocicletas, muchas de ellas realizadas en carreteras y vías principales del departamento de Antioquia.
Su nombre volvió a generar conversación recientemente después de que una Tesla Cybertruck fuera vista circulando en varias rutas del país. De acuerdo con medios locales, el propio influencer habría sido el responsable de llevar este exclusivo vehículo a la región. El modelo puede costar aproximadamente entre Q560 mil y Q800 mil, dependiendo de la versión.
Cambio en su contenido en redes
En los últimos años, el contenido que compartía el influencer también cambió de manera notable. Las publicaciones de acrobacias comenzaron a disminuir y, en su lugar, aparecieron promociones de rifas en las que ofrecía vehículos de alta gama, apartamentos y grandes cantidades de dinero, lo que generó curiosidad y cuestionamientos entre algunos de sus seguidores.
Mientras tanto, el video de su captura continúa circulando ampliamente en redes sociales, alimentando el debate sobre la vida y actividades del influencer que hasta hace poco era conocido principalmente por sus espectaculares maniobras en motocicleta.