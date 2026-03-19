Paloma defeca en la cabeza de un alcalde en pleno discurso

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, protagonizó un momento inesperado y viral durante un acto público, luego de que una paloma defecara sobre su cabeza mientras pronunciaba un discurso sobre la libertad de expresión.
El incidente ocurrió durante la inauguración del monumento dedicado a periodistas y comunicadores fallecidos, un evento solemne que se desarrollaba en el bulevar de la calle Juan Bravo, frente a la sede de la Asociación de la Prensa de Madrid. Lejos de incomodarse, el alcalde reaccionó con humor ante la situación.
Las diferencias que podamos tener, pero con la prevalencia siempre de la verdad necesariamente... y no podía pasar otra cosa que una paloma tuviera la feliz ocurrencia en este momento de aterrizar sobre el corte de pelo que me hice ayer", expresó entre risas mientras se tocaba el cabello.
Asistentes reaccionan
En videos difundidos en redes sociales se escucha cómo los asistentes también reaccionan con carcajadas, mientras el político mostraba uno de sus dedos manchado tras el incidente.
Martínez-Almeida continuó su intervención sin interrumpir el acto y bromeó sobre lo sucedido: "Cuando yo digo que el periodismo es una profesión de riesgo... es que hasta los que no somos periodistas corremos el riesgo, estando con vosotros, de que nos suceda cualquier cosa. Anécdotas al margen, dicen que esto trae buena suerte".
Escultura Vértice
El alcalde se encontraba inaugurando la escultura titulada Vértice, una obra de seis metros de altura creada por el artista visual Daniel Canogar. El monumento rinde homenaje a periodistas y trabajadores de prensa que perdieron la vida en el ejercicio de su profesión o en contextos vinculados a la libertad de expresión.
Según información difundida por medios españoles, en la escultura figuran los nombres de comunicadores como José María Portell, Luis Espinal, Juantxu Rodríguez, José Couso, David Beriain y Roberto Fraile, entre otros.
Pese a lo inusual del momento, el acto se desarrolló con normalidad y el alcalde continuó con la ceremonia, que tenía como objetivo recordar la importancia de la libertad de prensa y rendir tributo a quienes murieron por ejercerla. El episodio, sin embargo, se convirtió rápidamente en tendencia en redes sociales, donde muchos usuarios destacaron la reacción relajada del funcionario ante la inesperada situación.