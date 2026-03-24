 Joven motorista muere en carrera clandestina
Viral

Momento exacto en que un joven motorista muere en carrera clandestina

Joven de 20 años falleció tras chocar en carrera clandestina y su accidente queda grabado en video.

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Tragedia en Ucrania., Captura de pantalla video de X.
Tragedia en Ucrania. / FOTO: Captura de pantalla video de X.

En redes sociales circula un video que muestra el instante exacto en que un joven motorista de apenas 20 años perdió la vida tras participar en una carrera clandestina en Ucrania. Las impactantes imágenes se han vuelto virales y generado todo tipo de reacciones entre internautas y autoridades de tránsito.

El accidente ocurrió el domingo 22 de marzo a las 21:56 horas, según los reportes oficiales, y quedó registrado por las cámaras de seguridad instaladas en la infraestructura urbana de la ciudad. En la grabación se observa a dos vehículos alineados en el carril extremo izquierdo, esperando que el semáforo cambiara a verde.

Segundos después, se escuchan los motores de varias motocicletas acercándose a gran velocidad. Al encenderse la luz verde, dos motos irrumpen en escena, pero una de ellas pierde el control y se estrella violentamente contra la parte trasera de uno de los autos. El impacto fue tan potente que la moto y su conductor quedaron prácticamente incrustados en el vehículo, provocando que este golpeara al automóvil que estaba delante.

Tripulantes de vehículos heridos 

Según las autoridades ucranianas, el joven motorista murió de manera inmediata debido a la gravedad del choque. El conductor del auto y su acompañante, quienes resultaron atrapados entre los fierros, fueron trasladados a un hospital con lesiones de consideración.

Por su parte, el segundo motociclista involucrado en la carrera huyó del lugar sin prestar asistencia a su compañero. Hasta el momento, su identidad no ha sido revelada públicamente.

Las autoridades ucranianas recordaron que conducir de manera temeraria no solo pone en riesgo a los participantes, sino también a terceros inocentes que transitan por las vías públicas.

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