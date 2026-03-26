 Estudiante disparó contra dos maestras en Michoacán, México
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Estudiante entró a clases con un arma escondida en una funda de guitarra y disparó contra dos maestras

Tatiana y María del Rosario son las docentes que murieron tras el ataque dentro de la institución educativa.

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Adolescente mata a dos maestras con fusil AR-15 en escuela de México., Redes sociales.
Adolescente mata a dos maestras con fusil AR-15 en escuela de México. / FOTO: Redes sociales.

Un adolescente de 15 años ocultó un fusil de asalto dentro de una funda de guitarra para ingresar armado a su escuela en México, donde asesinó a dos maestras. Tras el ataque, el caso se viralizó rápidamente en redes sociales y generó reacciones en varios países de América Latina.

El crimen ocurrió la mañana del 24 de marzo de 2026, poco después de las 7:00 horas, en la preparatoria Antón Makárenko, ubicada en la ciudad de Lázaro Cárdenas, en el estado de Michoacán.

El agresor, identificado como Osmar "N", utilizó el estuche de instrumento para ocultar un rifle calibre 5.56, con el que abrió fuego dentro del plantel contra personal docente.

Las víctimas fueron las profesoras Tatiana Madrigal Bedolla y María del Rosario Sagrero Chávez, quienes murieron tras recibir impactos de bala en el interior de la institución educativa.

Tras los disparos, estudiantes y trabajadores del plantel lograron someterlo y desarmarlo, evitando que el ataque continuara. Posteriormente fue entregado a las autoridades y trasladado a una unidad especializada para adolescentes en la ciudad de Morelia.

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LatinusDiario. Osmar, estudiante de 15 años, usó un rifle de su papá para matar a dos maestras de su preparatoria en Michoacán. #Latinus #InformaciónParaTi

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El arma era propiedad de su padrastro, un marino activo

La fiscalía estatal informó que el fusil tipo AR-15 utilizado en el ataque presuntamente pertenecía al padrastro del menor, quien es oficial activo de la Secretaría de Marina y estaba asignado a la zona naval de Lázaro Cárdenas.

Las autoridades investigan cómo el adolescente tuvo acceso al arma y si existió negligencia en su resguardo, dado que se trata de armamento de uso militar.

Publicó un video antes del ataque

Antes de ingresar a la escuela, el adolescente difundió un video en redes sociales en el que aparecía mostrando el rifle y vistiendo la misma ropa con la que posteriormente cometió el ataque. En las imágenes también se observaba la funda de guitarra utilizada para trasladar el arma.

El fiscal de Michoacán informó que el menor era simpatizante de comunidades conocidas como incels, grupos en línea que difunden discursos de odio y violencia contra las mujeres. Este elemento contribuyó a que el caso se propagara con rapidez en redes sociales y medios digitales fuera de México.

Familias exigen que sea juzgado como adulto

Familiares de las dos docentes asesinadas han exigido públicamente que el adolescente sea juzgado con penas equivalentes a las de un adulto, debido a la premeditación del ataque y al uso de un arma de alto poder.

Francisco Delgado Madrigal, esposo de María del Rosario Sagrero, pidió a las autoridades una sanción ejemplar, mientras que un hermano de Tatiana Madrigal también reclamó que el caso no sea tratado únicamente bajo la legislación para menores.

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