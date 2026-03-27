 Motorista se detiene a orinar a la orilla de la carretera
Viral

VIDEO | Motorista se detiene a orinar a la orilla de la carretera y ocurre lo inesperado

Se detuvo a orinar en plena carretera y lo que pasó después sorprendió a todos.

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Motorista se detiene a orinar y escapa por segundos de un accidente mortal., Captura de pantalla video de X.
Motorista se detiene a orinar y escapa por segundos de un accidente mortal. / FOTO: Captura de pantalla video de X.

Un video que se volvió viral el pasado 26 de marzo muestra el momento en que un motorista en Colombia logró salvar su vida por cuestión de segundos tras detenerse a la orilla de la carretera para orinar. La escena, captada por cámaras de seguridad, evidencia cómo una decisión cotidiana terminó convirtiéndose en una inesperada oportunidad de sobrevivir a una tragedia.

De acuerdo con los reportes oficiales, el motociclista —cuya identidad no ha sido revelada— se detuvo a un costado de la vía, cerca de una curva pronunciada, sin imaginar que instantes después quedaría a escasos metros de un violento accidente de tránsito.

Las imágenes muestran al hombre descender de su motocicleta y ubicarse junto a la vegetación. Apenas segundos más tarde, un automóvil que circulaba a alta velocidad perdió el control, invadió el carril contrario y salió de la carretera, impactando de forma directa contra la barrera de seguridad a pocos centímetros del lugar donde se encontraba el motorista.

Ante la sorpresiva escena, el motociclista reaccionó de inmediato y se lanzó hacia la zona con vegetación para evitar ser alcanzado por el vehículo. Su rápida acción le permitió salvarse de ser atropellado, en lo que posteriormente describió como una "segunda oportunidad de vida".

Automovilista muere  

La suerte no fue la misma para el conductor del automóvil. Tras el fuerte impacto contra la barrera y el terreno, el vehículo se incendió casi de inmediato. Otros conductores que transitaban por el sector intentaron auxiliar utilizando extintores, pero la intensidad de las llamas impidió cualquier intento de rescate.

Las autoridades confirmaron que el conductor quedó atrapado en el interior del automóvil y falleció en el lugar. Elementos de tránsito y bomberos acudieron al sitio para controlar el incendio, pero únicamente pudieron recuperar el cuerpo entre los restos calcinados del vehículo.

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La Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía de Norte de Santander inició una investigación para esclarecer las causas del accidente. Entre las hipótesis que se manejan se encuentran un posible microsueño del conductor o fallas mecánicas en el sistema de frenos, aunque serán las pericias oficiales las que determinen con certeza qué provocó el siniestro.

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