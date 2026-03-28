 Ataque en colegio deja una maestra muerta y varios heridos
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Ataque en colegio deja una maestra muerta y varios heridos

El colegio emitió un comunicado lamentando profundamente lo ocurrido y expresó sus condolencias a la familia de la docente fallecida.

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Ataque con arma blanca en escuela de Calama deja una docente fallecida y varios heridos., Redes sociales.
Ataque con arma blanca en escuela de Calama deja una docente fallecida y varios heridos. / FOTO: Redes sociales.

Una maestra murió y al menos cuatro integrantes de una comunidad escolar resultaron heridos tras un ataque con arma blanca ocurrido la mañana del viernes 27 de marzo en la ciudad de Calama, en el norte de Chile. El hecho se registró en el Colegio Instituto Obispo Silva Lezaeta, un establecimiento educativo de orientación cristiano-católica.

De acuerdo con información oficial del centro educativo, el ataque fue perpetrado por un estudiante de 18 años, quien agredió a dos inspectores y a tres alumnos dentro de las instalaciones. Durante el incidente, la docente María Victoria Reyes Vache, de 59 años, sufrió heridas que posteriormente le causaron la muerte.

Detienen a alumno 

Tras la agresión, el joven fue reducido por otros estudiantes presentes en el lugar y luego entregado a las autoridades, que procedieron a su detención. Los heridos fueron trasladados a centros asistenciales cercanos, donde médicos confirmaron que se encuentran fuera de peligro vital.

El colegio emitió un comunicado lamentando profundamente lo ocurrido y expresó sus condolencias a la familia de la docente fallecida. Las autoridades chilenas iniciaron una investigación para esclarecer las circunstancias del ataque y determinar las responsabilidades correspondientes, mientras la comunidad educativa permanece consternada por este nuevo episodio de violencia escolar.

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