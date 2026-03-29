 Papa León y guatemalteca en Mónaco: ¡Gesto que sorprende!
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Gesto del Papa León con una guatemalteca en Mónaco sorprende en redes

El Papa León ha generado una ola de reacciones en redes sociales tras protagonizar un gesto lleno de cercanía que sorprendió a una guatemalteca.

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Papa León XIV en el Miércoles de Ceniza, EFE
Papa León XIV en el Miércoles de Ceniza / FOTO: EFE

Un emotivo momento protagonizado por el Papa León ha generado miles de reacciones en redes sociales. Lo anterior, luego de que se difundiera el gesto cercano que tuvo con una mujer guatemalteca durante su visita oficial a Mónaco.

El pontífice, quien se encuentra de gira pastoral en Europa, sorprendió al cambiar del francés al español al reconocer que la fiel provenía de Guatemala, demostrando un gesto sencillo, pero profundamente significativo. El encuentro ocurrió mientras el Papa León saludaba a decenas de personas que se acercaron para recibir su bendición y unas palabras de aliento.

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Durante su visita a Mónaco, el Papa León XIV se encontró con una mujer de Guatemala. En cuanto la vio, dejó el francés y pasó al español para saludarla con profundo cariño. Un gesto sencillo, pero lleno de cercanía para una hija de la Iglesia tan lejos de casa. #papaleonxiv #monaco #viajepapal #iglesiacatolica #guatemala

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Entre la multitud, una mujer guatemalteca logró captar su atención al mencionarle su país de origen.  Fue entonces cuando el líder de la Iglesia Católica dejó de hablar en francés y, con una sonrisa, se dirigió a ella en español, mostrando cercanía y calidez.

El breve intercambio no tardó en viralizarse en redes sociales, donde usuarios destacaron la sensibilidad del pontífice al reconocer a una creyente que se encontraba lejos de su tierra natal.  Para muchos, este gesto representa la esencia de la Iglesia: cercanía, empatía y acompañamiento espiritual sin importar la distancia o el lugar del mundo donde se encuentren sus fieles.

Más del Papa León

Aunque se trató de un momento corto, el saludo del Papa León ha sido interpretado como una muestra de atención personalizada y de reconocimiento a la comunidad latinoamericana que sigue con devoción las actividades del pontífice.  Comentarios en plataformas digitales resaltaron la importancia de que el líder religioso muestre este tipo de actitudes, que fortalecen el vínculo emocional con los creyentes.

La mujer guatemalteca, visiblemente emocionada, recibió el saludo con gratitud, destacando el cariño expresado por el Papa al dirigirse a ella en su idioma.

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Para muchos fieles, este tipo de acciones reflejan el compromiso del pontífice de mantener una comunicación cercana con las personas, recordando que la Iglesia está presente en cada rincón del mundo. Durante su gira por Mónaco, el Papa León ha sostenido encuentros con autoridades locales y comunidades religiosas, enfocándose en mensajes de unidad, esperanza y solidaridad.

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