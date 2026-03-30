Bebé muere tras ingerir uña postiza mientras jugaba en casa

La muerte de Dante Valentín Bermudes Rumi, un niño de un año, ha conmocionado a la comunidad de Malvinas Argentinas, luego de que se confirmara que falleció tras asfixiarse al intentar ingerir una uña postiza mientras jugaba en su vivienda.
El hecho ocurrió el pasado 21 de marzo en el sector de Los Polvorines. Según medios locales, el pequeño encontró en el suelo el accesorio, el cual formaba parte de los materiales de trabajo de su madre, quien se desempeña como manicurista. Al percatarse de la situación, la mujer intentó reanimarlo y lo trasladó de urgencia al Hospital de Trauma de Grand Bourg, donde ingresó sin signos vitales.
El informe de la autopsia determinó que la causa de muerte fue asfixia por obstrucción de las vías respiratorias y no se detectaron signos de violencia. El caso fue caratulado como "averiguación causal de muerte" y es investigado por la Unidad Funcional de Instrucción N°4 de San Martín, que busca establecer si se trató de un accidente doméstico o si existió algún tipo de responsabilidad.
Caso desata disputa familiar
Tras el fallecimiento, la madre del menor, identificada como Aylín, denunció conflictos con el padre del niño que, según su testimonio, le impidieron participar plenamente en el velatorio y entierro. La mujer aseguró que el hombre realizó los trámites funerarios sin informarle y limitó su tiempo de despedida a menos de una hora.
Además, la madre señaló que se produjo un incidente en el hospital, donde el padre habría protagonizado un episodio de violencia que requirió la intervención policial. Por su parte, la familia paterna ha solicitado que se investigue a la madre, lo que ha intensificado el conflicto.
El caso ha generado debate sobre la seguridad en el hogar y la importancia de mantener fuera del alcance de los niños objetos pequeños que puedan representar riesgo de asfixia, así como sobre la necesidad de protocolos claros en situaciones familiares conflictivas tras la muerte de un menor.