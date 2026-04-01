 Video de nube con forma de Jesús resurge en Semana Santa
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Video de nube con forma de Jesús resurge en plena Semana Santa y vuelve a viralizarse

Resurge en Semana Santa video de nube que muchos interpretaron como una señal divina.

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Imágenes de 2025 de una nube con forma de Jesús resurgen y generan debate en Semana Santa., Captura de pantalla video de X.
Imágenes de 2025 de una nube con forma de Jesús resurgen y generan debate en Semana Santa. / FOTO: Captura de pantalla video de X.

Un video grabado en junio de 2025 en Filipinas ha resurgido en redes sociales y se ha vuelto viral en los últimos días debido a la forma inusual de una nube que, según internautas, se asemeja a la silueta de Jesús en actitud de oración. La grabación ha captado nuevamente la atención mundial al difundirse a pocos días del Viernes Santo, en plena Semana Santa.

El fenómeno fue registrado en la ciudad de Naga, cerca de la Basílica Menor de Nuestra Señora de Peñafrancia, donde cientos de feligreses participaban en una jornada de oración masiva en el marco del Día Nacional de la Juventud. Testigos afirmaron que, tras concluir los rezos y cánticos, una nube comenzó a tomar una forma que muchos interpretaron como la figura de Jesucristo con las manos alzadas a la altura del pecho, como si estuviera invitando a orar.

¿Video real o generado con IA? 

Las imágenes provocaron reacciones emotivas entre los asistentes y posteriormente en redes sociales, donde usuarios calificaron el hecho como una señal divina o un mensaje espiritual en tiempos de incertidumbre global. El video, que en su momento fue difundido por medios internacionales, volvió a circular con fuerza al coincidir con celebraciones religiosas importantes, lo que aumentó su impacto y alcance.

Sin embargo, no todos compartieron la misma interpretación. Algunos internautas cuestionaron la autenticidad del video y sugirieron que podría tratarse de una manipulación digital o incluso de contenido generado con inteligencia artificial.

Al respecto, la meteoróloga chilena Allison Göhler explicó que lo observado podría corresponder a un caso de pareidolia, un fenómeno psicológico que lleva a las personas a identificar figuras conocidas en patrones aleatorios, como sucede frecuentemente con las nubes.

Pese a las explicaciones científicas, el video continúa generando debate y emoción entre creyentes y escépticos, convirtiéndose en uno de los contenidos más compartidos durante esta temporada religiosa.

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