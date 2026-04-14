 Momento en que joven sufre grave lesión en un gimnasio
Viral

Cámara capta el momento en que joven sufre grave lesión en un gimnasio

Video muestra el momento en que una mujer quedó atrapada bajo 396 libras en el gimnasio.

Compartir:
Video viral muestra brutal accidente de joven en gimnasio., Captura de pantalla video de X.
Video viral muestra brutal accidente de joven en gimnasio. / FOTO: Captura de pantalla video de X.

Un impactante video que circula en redes sociales ha generado conmoción al mostrar el momento en que una joven de 19 años sufre un grave accidente mientras realizaba ejercicio en un gimnasio.

El hecho ocurrió hace unos días en un centro de acondicionamiento físico ubicado en Asa Norte, en el Distrito Federal de Brasil. En las imágenes se observa cómo la mujer ejecutaba un ejercicio conocido como "hip thrust" asistido. Sin embargo, durante la rutina, el peso que utilizaba —aproximadamente 180 kilogramos (unas 396 libras)— terminó jugándole en contra.

De acuerdo con el registro audiovisual, el cinturón de seguridad del aparato se soltó repentinamente, lo que provocó que la carga cediera de forma abrupta. Como consecuencia, la joven quedó atrapada y con las piernas aplastadas, en una escena que ha sido calificada como estremecedora por usuarios en redes sociales.

Tras el accidente, varias personas que se encontraban en el gimnasio acudieron de inmediato para auxiliarla, en medio de la tensión y el desconcierto que generó el incidente.

Afectada se pronuncia tras accidente

Según declaraciones de la afectada, se trataba de un peso con el que ya tenía experiencia. No obstante, la falla en el equipo derivó en una lesión de consideración en sus extremidades inferiores.

Posteriormente, la joven fue trasladada a un centro asistencial, donde se le practicaron radiografías y una tomografía computarizada para evaluar la gravedad de sus lesiones. Más tarde, decidió continuar su atención en un hospital privado, mientras se define el seguimiento médico de su caso. Hasta el momento, no ha sido sometida a cirugía.

Video capta brutal accidente de motorista que circulaba entre carriles en zona 21

Impactante video evidencia accidente de motorista que circulaba entre carriles.

El caso ha reavivado el debate sobre los riesgos de realizar ejercicios de alta carga sin la supervisión adecuada. Especialistas advierten que el acompañamiento de profesionales y el uso correcto del equipo son fundamentales para prevenir accidentes que pueden tener consecuencias graves.

En Portada

Corte de Constitucionalidad queda integrada para el período 2026-2031t
Nacionales

Corte de Constitucionalidad queda integrada para el período 2026-2031

06:11 AM, Abr 14
Capturan a presunto integrante del Barrio 18 señalado de asesinato y extorsiónt
Nacionales

Capturan a presunto integrante del Barrio 18 señalado de asesinato y extorsión

06:55 AM, Abr 14
Dos menores fallecen tras ataque en mercado municipal de Jalapat
Nacionales

Dos menores fallecen tras ataque en mercado municipal de Jalapa

07:43 AM, Abr 14
Bellingham advierte que caer ante el Bayern sería un desastret
Deportes

Bellingham advierte que caer ante el Bayern sería "un desastre"

11:47 AM, Abr 14
Mascherano presenta su renuncia como técnico del Inter Miamit
Deportes

Mascherano presenta su renuncia como técnico del Inter Miami

11:16 AM, Abr 14

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026DestacadasSemana Santa#liganacionalLiga NacionalNoticias de GuatemalaIránEstados UnidosEE.UU.
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Protector Solar ,Protector Solar
Moda Y Belleza

¿Tu protector solar realmente te protege? Lo que debes saber sobre los rayos UVA y UVB

The Killers ,Redes sociales
Farándula

The Killers encenderá la final de la Champions League con show previo

Nintendo Switch 2 ,Nintendo
Gaming

Nintendo Switch 2 cambia las reglas: juegos digitales serán más baratos que los físicos

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp ,Instagram
Tendencias

WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares desde el 1 de abril de 2026: ¿El tuyo está en la lista?

Mujer corriendo ,Pixabay
Tendencias

Ejercicio intenso: la clave para reducir drásticamente el riesgo de enfermedades crónicas

Eutanasia ,Eutanasia
Tendencias

¿Qué enfermedad tenía Noelia Castillo? La joven de 25 años que recibió la eutanasia

Emisoras  Escúchanos