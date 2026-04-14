Momento en que joven sufre grave lesión en un gimnasio

Un impactante video que circula en redes sociales ha generado conmoción al mostrar el momento en que una joven de 19 años sufre un grave accidente mientras realizaba ejercicio en un gimnasio.
El hecho ocurrió hace unos días en un centro de acondicionamiento físico ubicado en Asa Norte, en el Distrito Federal de Brasil. En las imágenes se observa cómo la mujer ejecutaba un ejercicio conocido como "hip thrust" asistido. Sin embargo, durante la rutina, el peso que utilizaba —aproximadamente 180 kilogramos (unas 396 libras)— terminó jugándole en contra.
De acuerdo con el registro audiovisual, el cinturón de seguridad del aparato se soltó repentinamente, lo que provocó que la carga cediera de forma abrupta. Como consecuencia, la joven quedó atrapada y con las piernas aplastadas, en una escena que ha sido calificada como estremecedora por usuarios en redes sociales.
Tras el accidente, varias personas que se encontraban en el gimnasio acudieron de inmediato para auxiliarla, en medio de la tensión y el desconcierto que generó el incidente.
Afectada se pronuncia tras accidente
Según declaraciones de la afectada, se trataba de un peso con el que ya tenía experiencia. No obstante, la falla en el equipo derivó en una lesión de consideración en sus extremidades inferiores.
Posteriormente, la joven fue trasladada a un centro asistencial, donde se le practicaron radiografías y una tomografía computarizada para evaluar la gravedad de sus lesiones. Más tarde, decidió continuar su atención en un hospital privado, mientras se define el seguimiento médico de su caso. Hasta el momento, no ha sido sometida a cirugía.
El caso ha reavivado el debate sobre los riesgos de realizar ejercicios de alta carga sin la supervisión adecuada. Especialistas advierten que el acompañamiento de profesionales y el uso correcto del equipo son fundamentales para prevenir accidentes que pueden tener consecuencias graves.