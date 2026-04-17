Repartidor transporta a niño en mochila de delivery

Un video viral difundido en redes sociales ha generado amplio debate público tras mostrar a un repartidor movilizándose en una motocicleta eléctrica mientras transporta a un niño de aproximadamente 2 años dentro de una mochila de delivery, en la provincia de Pichincha, Quito, Ecuador.
La grabación, captada en una de las avenidas más transitadas de la ciudad, evidencia una situación de alto riesgo para el menor, quien aparentemente se encuentra dormido durante el trayecto, mientras a su alrededor circulan buses y vehículos livianos.
En las imágenes se observa que el niño no cuenta con casco de protección ni con un sistema adecuado de sujeción, lo que incrementa significativamente el peligro en caso de una caída o una frenada brusca.
Marco legal
El caso ha despertado preocupación sobre la seguridad del menor y el cumplimiento de las normas de tránsito vigentes. Expertos en movilidad advierten que este tipo de prácticas no solo representa un riesgo físico inmediato, sino que también vulnera derechos básicos de los niños, al exponerlos a condiciones inseguras en la vía pública.
En cuanto al marco legal, la Agencia Metropolitana de Tránsito de Ecuador establece sanciones para este tipo de conductas. Transportar a un acompañante sin casco homologado implica una multa equivalente al 30 % del Salario Básico Unificado, es decir, alrededor de 135 dólares, además de la reducción de seis puntos en la licencia de conducir.
Reacciones divididas
La difusión del video ha provocado reacciones divididas. Mientras algunos usuarios condenan el hecho por el peligro al que fue expuesto el menor, otros defienden al repartidor, señalando que podría reflejar la difícil realidad de muchos trabajadores informales que deben conciliar sus labores con el cuidado de sus hijos.
Incluso, parte de los internautas ha cuestionado la autenticidad del video, sugiriendo que podría tratarse de contenido generado con inteligencia artificial. No obstante, medios de comunicación ecuatorianos han dado seguimiento al caso y han difundido las imágenes en sus plataformas digitales.
En medio del debate, también han surgido llamados para que las autoridades identifiquen al hombre, ya sea para brindarle apoyo en caso de enfrentar una situación vulnerable o para aplicar las sanciones correspondientes y evitar que hechos similares se repitan.