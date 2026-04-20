 Sacerdote pide ofrenda con terminal bancaria
Viral

VIDEO | Sacerdote genera polémica al pedir ofrenda con terminal bancaria

Video viral muestra a un sacerdote solicitando ofrendas con terminal bancaria durante misa.

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Sacerdote solicita ofrendas con terminal bancaria., Captura de pantalla video de X.
Sacerdote solicita ofrendas con terminal bancaria. / FOTO: Captura de pantalla video de X.

Un video que muestra a un sacerdote solicitando donativos mediante una terminal bancaria en plena misa ha causado revuelo en las redes sociales y ha abierto un debate sobre la manera en que se realiza la colecta en las iglesias. 

La grabación, que se ha compartido masivamente en plataformas como "X" (antes Twitter), Instagram y TikTok, muestra a Adam Kotas, un conocido influencer de la fe, caminando por los pasillos de una parroquia, acercándose a los feligreses con la tradicional canasta y una terminal bancaria en mano para recibir ofrendas electrónicas.

El clip muestra a Kotas solicitando a los asistentes que realicen el donativo mediante tarjeta de crédito o débito, incluso en medio de la ceremonia. En uno de los momentos, un feligrés entrega su tarjeta para que la terminal procese la ofrenda, lo que ha generado controversia en las plataformas digitales.

Reacciones divididas 

Para algunos usuarios, la imagen de un sacerdote solicitando donativos mediante tarjeta bancaria durante la misa resulta polémica y hasta inapropiada. Argumentan que el método puede considerarse un exceso o un intento de hacer negocio con la fe, especialmente en un momento en que la espiritualidad tradicional se encuentra en crisis y muchos sienten que la colecta debería mantenerse en el ámbito de la tradición y la sencillez.

Por otro lado, hay quienes defienden la iniciativa de Kotas, señalando que la utilización de tecnología para facilitar las donaciones es una respuesta moderna a los cambios en los hábitos de pago.

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Expertos en comunicación religiosa y líderes de distintas confesiones han opinado sobre el tema. Algunos consideran que la innovación en las formas de recolectar fondos religiosos puede ser beneficiosa si se realiza con respeto y transparencia. Sin embargo, advierten que el acto debe estar claramente enmarcado dentro de los valores y principios de la comunidad de fe, evitando que se perciba como una estrategia de negocio o mercantilización de la espiritualidad.

¿Quién es Adam Kotas?

El protagonista del video es Adam Kotas, un figura conocida en las redes sociales por su presencia digital y su perfil como "influencer de la fe". Hasta hace unos meses, era sacerdote católico, pero en 2023 fue laicizado por el papa Francisco, lo que le impide oficiar misas en la Iglesia Católica.

Actualmente, forma parte de la Iglesia Luterana, donde continúa ejerciendo su labor pastoral.

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