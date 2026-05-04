 Migrante amenaza a otra tras choque y desata indignación
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"Ya le voy a llamar a ICE": migrante amenaza a otra tras choque y desata indignación

El video ha generado rechazo por la amenaza de llamar al ICE entre personas en situación migratoria similar.

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Mujer amenaza con llamar al ICE tras choque con otra migrante., Captura de pantalla video de Facebook.
Mujer amenaza con llamar al ICE tras choque con otra migrante. / FOTO: Captura de pantalla video de Facebook.

Un video difundido en redes sociales ha generado indignación al mostrar el momento en que una migrante amenaza a otra mujer latina con llamar al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), tras un accidente de tránsito ocurrido en Estados Unidos.

Las imágenes, compartidas por Oty Gómez, mujer que recibió la amenaza, captan el altercado que se produjo luego de un choque. Según su testimonio, el incidente ocurrió cuando el vehículo que iba delante frenó repentinamente, provocando el impacto.

En el video se observa cómo ambas mujeres discuten en plena vía, mientras una de ellas —identificada en redes como "la señora de rojo"— exige la documentación del seguro en medio de insultos.

Dame tu aseguranza", se escucha decir durante la confrontación.

Sin embargo, lo que ha causado mayor rechazo es que, según Gómez, la otra conductora recurrió a amenazas relacionadas con su estatus migratorio, incluyendo advertencias de llamar al ICE, pese a que ambas son migrantes.

Tras la viralización del video, Gómez publicó una segunda grabación en la que reconoció su responsabilidad en el choque, pero explicó que decidió esperar a la policía para entregar sus documentos debido al trato recibido.

Mi carro tiene aseguranza", afirmó, al señalar que no se negó a presentar la información, sino que prefirió hacerlo ante las autoridades.

Rechazan amenazas de "llamar al ICE"

Además, indicó que viajaba con sus hijos al momento del incidente y que fue insultada frente a ellos, por lo que optó por no responder a las agresiones y esperar la llegada de los oficiales.

Cuando llegó la policía, me pidieron los documentos y se los entregué", agregó.

El caso ha provocado una ola de reacciones en redes sociales, donde usuarios cuestionan el uso de amenazas como "llamar al ICE" entre personas en una situación migratoria similar, lo que ha intensificado la indignación por lo ocurrido.

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