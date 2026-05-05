Hallan sin vida aj influencer fitness Freddy Rodríguez

El influencer fitness Freddy Rodríguez, conocido en redes sociales como "Rosado", fue localizado sin vida en circunstancias que han generado consternación entre sus seguidores y la comunidad digital. El creador de contenido, de 34 años, había sido reportado como desaparecido días antes.
Rodríguez, originario de Honduras, alcanzó popularidad en plataformas como TikTok, donde durante más de seis años compartió rutinas de ejercicio, contenido de fisicoculturismo y mensajes motivacionales que le permitieron consolidar una amplia base de seguidores.
Hallazgo en zona remota
De acuerdo con informes policiales, el cuerpo fue localizado el domingo 26 de abril en un camino remoto al sur de ese país. Sin embargo, debido al estado en que fue encontrado, las autoridades tardaron varios días en confirmar su identidad, la cual fue establecida oficialmente hasta el viernes 1 de mayo.
Peritos forenses indicaron que el cadáver presentaba un avanzado estado de descomposición, además de haber sido vulnerado y expuesto al fuego. Según las primeras investigaciones, el influencer habría sido asesinado en otro lugar y posteriormente trasladado hasta la carretera donde fue abandonado, presuntamente con la intención de dificultar su identificación.
El intenso daño causado por las llamas dejó irreconocibles los rasgos faciales, lo que complicó el proceso de identificación por parte de los especialistas.
Consternación en redes sociales
La noticia ha causado impacto entre sus seguidores, quienes destacaban el carisma de "Rosado" y su cercanía con la audiencia. Además de sus rutinas de entrenamiento, el influencer solía compartir mensajes positivos que buscaban motivar a sus seguidores a mantener un estilo de vida saludable.
Usuarios en redes sociales han expresado su pesar por el hecho y han recordado al creador de contenido como una persona inspiradora dentro de la comunidad fitness, especialmente en la región de El Paraíso.
Las autoridades hondureñas han iniciado una investigación para esclarecer el crimen y dar con los responsables del homicidio. Hasta el momento, no se han reportado capturas relacionadas con el caso.
Familiares, amigos y seguidores han comenzado a despedirse del influencer, mientras crece la exigencia de justicia ante un hecho que ha conmocionado tanto a la comunidad local como a sus miles de seguidores en plataformas digitales.