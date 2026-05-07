 Motorista pierde una extremidad tras brutal choque
Viral

Impactante video muestra momento en que motorista pierde una extremidad tras brutal choque

Cámara de seguridad registra choque que dejó a motorista sin una extremidad. Imágenes fuertes:

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Motorista termina amputado tras violento accidente., Captura de pantalla video de X.
Motorista termina amputado tras violento accidente. / FOTO: Captura de pantalla video de X.

Un impactante accidente de tránsito ocurrido en Tailandia ha generado conmoción en redes sociales durante las últimas horas, luego de que comenzara a viralizarse un video que muestra el momento exacto en que un motorista pierde una de sus piernas tras una violenta colisión contra un automóvil que circulaba a gran velocidad.

Aunque el hecho ocurrió el pasado 14 de abril de 2026, las imágenes comenzaron a difundirse masivamente recientemente debido a la crudeza de la escena y a la magnitud del impacto entre ambos vehículos.

De acuerdo con reportes locales, el accidente ocurrió alrededor de la medianoche en una carretera donde tanto el automóvil como la motocicleta transitaban en sentidos opuestos. En cuestión de segundos, ambos vehículos terminaron colisionando violentamente, provocando una escena que ha dejado impactados a miles de usuarios en plataformas digitales.

El motociclista fue quien sufrió las peores consecuencias. Debido a la fuerza del choque, perdió una de sus extremidades inferiores de manera inmediata, mientras partes del vehículo y la pierna amputada salieron proyectadas varios metros sobre la carretera.

El video, captado por cámaras de seguridad, muestra la brutalidad del impacto y evidencia cómo la velocidad habría influido directamente en la gravedad del accidente.

Automovilista huyó tras el accidente 

Según información difundida por autoridades locales, el conductor del automóvil abandonó el lugar tras el choque, por lo que inicialmente se desconocía su paradero y si había sido detenido. Hasta el momento no se han revelado mayores detalles oficiales sobre capturas o posibles cargos relacionados con el caso.

La grabación se ha convertido rápidamente en tendencia y ha provocado una ola de reacciones entre usuarios que debaten sobre los peligros de conducir a exceso de velocidad y la imprudencia en carretera.

Cámara capta violento accidente entre tuc tuc y motocicleta en Guastatoya

Así ocurrió el brutal choque que sorprendió a vecinos en Guastatoya.

Especialistas en seguridad vial recuerdan que los accidentes de motocicleta suelen tener consecuencias mucho más severas debido a la limitada protección física de los conductores, especialmente en impactos de alta velocidad.

El caso continúa bajo investigación mientras el estado de salud del motociclista no ha sido actualizado oficialmente por las autoridades tailandesas.

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