Captan misteriosa figura en un centro comercial

Un video que muestra la aparición de una supuesta figura paranormal dentro de un centro comercial de México se hizo viral en redes sociales, generando todo tipo de reacciones entre usuarios que aseguran haber quedado impactados por las imágenes.
La grabación fue compartida en TikTok por el usuario @danyspin23 y, desde su publicación, ha acumulado miles de reproducciones y comentarios. El material habría sido captado durante la noche, cuando un grupo de trabajadores realizaba labores de remodelación en el complejo comercial y no había clientes ni otras personas en el lugar.
En las imágenes se observa lo que parece ser una niña vestida de blanco escondida detrás de una columna. Segundos después, la figura cruza rápidamente hacia otro sector del inmueble hasta desaparecer detrás de otro pilar, mientras los trabajadores observan la escena con evidente sorpresa.
@danyspin23
Niña se aparece en Mall♬ sonido original - D a n i e l S p í n d o l a.
Según los comentarios que acompañan la publicación, quienes se encontraban en el lugar decidieron retirarse tras presenciar el hecho, al considerar que se trataba de una situación extraña y difícil de explicar.
Video desata debate en redes
La difusión del video provocó un intenso debate en redes sociales. Numerosos usuarios afirmaron que las imágenes podrían mostrar una auténtica aparición paranormal. Algunos señalaron detalles como la aparente ausencia de piernas o la forma en que la figura parece desplazarse por el lugar para respaldar sus teorías.
Sin embargo, también surgieron voces escépticas que pusieron en duda la autenticidad de la grabación. Entre las explicaciones planteadas se encuentran la posibilidad de un montaje elaborado, el uso de efectos visuales o incluso la manipulación mediante herramientas de inteligencia artificial.
Otros internautas compartieron experiencias personales relacionadas con fenómenos extraños en centros comerciales y edificios vacíos durante horarios nocturnos, asegurando que han sido testigos de situaciones similares.
Hasta el momento, no existe evidencia que confirme que el video muestre un fenómeno paranormal real, por lo que su autenticidad continúa siendo objeto de discusión entre los usuarios de las redes sociales.