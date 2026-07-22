 Caso Rocky: atropellan y arrastran a perro en México
Viral

Indignación por video que muestra a mujer atropellar y arrastrar a su perro

Las grabaciones muestran el momento en que una mujer pasa varias veces con su camioneta sobre Rocky.

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Mujer atropella y arrastra a su perro., Redes sociales.
Mujer atropella y arrastra a su perro. / FOTO: Redes sociales.
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Los videos del caso de Rocky, un perro que presuntamente fue atropellado y arrastrado por su dueña en Saltillo, Coahuila, México, se han viralizado en las últimas horas y han provocado indignación entre miles de usuarios en distintos países de Latinoamérica.

Las imágenes, compartidas ampliamente en redes sociales, muestran el momento en que el animal es arrastrado por una camioneta. Sin embargo, una nueva grabación que comenzó a circular revela que, presuntamente, el vehículo pasó sobre Rocky en tres ocasiones antes de arrastrarlo, una escena que ha generado aún más rechazo entre los internautas.

Pareja detenida por maltrato animal 

La difusión de los videos impulsó una serie de denuncias ciudadanas que derivaron en una investigación de la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Como resultado, las autoridades detuvieron a Liliana "N", señalada como presunta responsable del maltrato contra el perro, quien quedó a disposición de un juez de control para definir su situación jurídica.

Horas antes también fue detenido Jorge "N", esposo de la mujer, por presuntamente obstaculizar las diligencias de investigación y amenazar a elementos de la autoridad durante el procedimiento.

La investigación

De acuerdo con la Fiscalía, la investigación se fortaleció con las publicaciones difundidas en redes sociales y con la denuncia presentada por la asociación civil Dignidad Animal, que solicitó actuar conforme a la legislación vigente en materia de maltrato animal.

Mientras avanzan las investigaciones, Rocky permanece bajo atención veterinaria especializada. El perro continúa en terapia intensiva y su estado de salud es delicado, por lo que los médicos mantienen un pronóstico reservado.

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, condenó lo ocurrido y desmintió las versiones que lo señalaban de brindar protección a la familia involucrada. La Fiscalía aseguró que continuará con las diligencias para esclarecer completamente el caso y determinar las responsabilidades correspondientes.

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