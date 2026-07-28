Tenso enfrentamiento entre bombero y serpiente en Escuintla

Un elemento de los Bomberos Municipales Departamentales protagonizó un peligroso rescate al capturar una serpiente que se encontraba en el patio de una vivienda en Cuyuta, Masagua, Escuintla. El momento quedó grabado en un video que rápidamente comenzó a circular en redes sociales.
En las imágenes se observa al socorrista intentando controlar al reptil, de más de 1.80 metros de longitud, mientras este reacciona de forma defensiva y se lanza en repetidas ocasiones para intentar morderlo. Durante casi dos minutos, el bombero busca la forma de inmovilizar al animal sin lastimarlo, hasta que, tras varios intentos, logra sujetarlo primero por la cola y posteriormente por la cabeza para completar el rescate.
De acuerdo con el reporte de los Bomberos Municipales Departamentales, la emergencia fue reportada por vecinos que alertaron sobre la presencia de la serpiente dentro de un inmueble. En respuesta, fue enviada la unidad AD-87 con personal especializado en la captura y manipulación de fauna silvestre.
¿La serpiente era venenosa?
Al llegar al lugar, los rescatistas identificaron al ejemplar como una serpiente zumbadora (Drymarchon melanurus), de aproximadamente dos metros de longitud. Siguiendo los protocolos de seguridad, realizaron la captura evitando poner en riesgo tanto a los habitantes como al animal.
Tras concluir el procedimiento, la serpiente fue trasladada y liberada en un área natural adecuada.
Indicaron que la serpiente sera liberada en un entorno natural adecuado. pic.twitter.com/FJDIl67Y5W— Vichoguate (@vichoguate) July 27, 2026
La serpiente zumbadora pertenece a la familia Colubridae y no es venenosa. Sin embargo, cuando se siente amenazada puede adoptar una actitud defensiva, abrir la boca y lanzar mordeduras. Además, hace vibrar rápidamente su cola contra el suelo o la hojarasca, produciendo un sonido similar al de una serpiente de cascabel para ahuyentar a posibles depredadores.