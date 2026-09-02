Hombre fallece tras golpe de manguera en gasolinera

Una cámara de seguridad captó el momento en que un hombre recibió un fuerte golpe en la cabeza luego de que una manguera de combustible se desprendiera durante el abastecimiento de un vehículo en una gasolinera de India.
El accidente ocurrió el 1 de septiembre en una estación de Bharat Petroleum ubicada cerca del puente Howrah, en Sakchi, Jamshedpur. Las imágenes muestran a un grupo de trabajadores que se encontraba reunido mientras uno de ellos permanecía junto a un automóvil blanco que estaba siendo abastecido.
De manera repentina, la manguera salió disparada debido a la presión del combustible y comenzó a moverse de forma descontrolada por el área de servicio. En cuestión de segundos, el conducto impactó con fuerza contra la nuca y el rostro de uno de los hombres que se encontraba cerca.
El golpe provocó que la víctima cayera inmediatamente al suelo y quedara inconsciente. Los demás trabajadores reaccionaron ante la repentina salida de combustible y algunos se alejaron del lugar por seguridad.
Los médicos no pudieron salvarle la vida
Momentos después, dos personas regresaron para auxiliar al hombre, quien permanecía tendido sobre el pavimento. Posteriormente, servicios de emergencia llegaron a la estación y trasladaron a la víctima a un hospital.
De acuerdo con reportes citados por agencias de noticias internacionales, el hombre fue identificado como Tushar Khamri, un empleado de 24 años. Debido a la gravedad de las lesiones que sufrió tras el impacto, los médicos no pudieron salvarle la vida.
El accidente dejó consternación entre sus familiares, ya que Khamri era uno de los principales responsables de sostener económicamente a su familia y llevaba apenas dos meses de casado.
Tras el fallecimiento, la familia y el establecimiento habrían llegado a un acuerdo de compensación económica. El caso quedó marcado por la violenta e inesperada secuencia registrada por las cámaras de seguridad, que permitió observar cómo un accidente ocurrido en cuestión de segundos terminó con la vida del joven trabajador.