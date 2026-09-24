Pantalla gigante cae sobre bailarinas en impactante video

Un aparatoso accidente interrumpió una presentación de baile en el Teatro Acuario de Villa Carlos Paz, en la provincia de Córdoba, Argentina, cuando una pantalla gigante cayó sobre el escenario mientras un grupo de bailarinas realizaba su presentación.
El momento quedó registrado en un video que circula en redes sociales y que muestra el instante en que la estructura se desprende y cae sobre las participantes. De las seis bailarinas que se encontraban sobre el escenario, tres quedaron debajo de la pantalla, provocando momentos de tensión entre el público que presenciaba la competencia de baile The Summit Argentina.
Las imágenes muestran la rapidez con la que ocurrió el incidente, mientras las bailarinas quedaron atrapadas bajo la estructura. Tras el accidente, las participantes fueron auxiliadas y recibieron atención debido al fuerte impacto que sufrieron.
Bailarinas fueron trasladadas a un hospital
Las tres bailarinas afectadas fueron trasladadas a un hospital de la provincia de Córdoba para una evaluación médica. Posteriormente, fueron reportadas fuera de peligro, pese a lo aparatoso del accidente.
El incidente también provocó la suspensión del evento, debido a que algunas de las coreografías programadas no pudieron realizarse.
Empresa se pronuncia tras el accidente
Luego de lo ocurrido, Mundialevents Producciones y el comité organizador de The Summit Argentina emitieron una postura sobre el accidente y señalaron que se trató de un hecho imprevisto.
La empresa indicó que la estructura que cayó sobre las bailarinas correspondía a una pantalla que formaba parte de la infraestructura del establecimiento, por lo que se deslindó de responsabilidad sobre el desprendimiento.
Lo ocurrido fue un hecho ajeno a la organización y fuera de nuestras posibilidades de previsión o control, y nos colocó ante una situación excepcional", señaló Mundialevents Producciones.
La compañía agregó que se encuentran evaluando las circunstancias derivadas del accidente y que posteriormente informarán sobre las alternativas relacionadas con las coreografías que quedaron pendientes tras la suspensión del evento.