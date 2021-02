Estudiantes y maestros no deben presentar test negativo de Covid-19

Autoridades brindaron detalles este lunes acerca de los lineamientos para el regreso seguro a clases en 2021, en medio de la pandemia del Covid-19.

La ministra de Educación, Claudia Ruiz, señaló que se han hecho diversas consultas a esa institución con respecto a la obligatoriedad de que los estudiantes y maestros tengan que someterse a pruebas para detectar el virus.

Con relación a ello, la titular de Salud, Amelia Flores, aclaró que en algunos colegios se está solicitando que las personas presenten el resultado negativo del test.

Sin embargo, aclaró que no hay ningún lineamiento técnico ni legal para poder realizar pruebas a los alumnos ni docentes.

“Una prueba de hisopado no solo es molesta sino que no es técnicamente apropiada, pues en una persona sin síntomas o algún otro problema (que muestre una posibilidad real de que pueda estar contagiada) no es correcto que se haga”, detalló.