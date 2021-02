¿Fin de su carrera? Mujeres acusan de abuso sexual a Marilyn Manson

En el 2018, Evan Rachel Wook, protagonista de la serie de HBO “Westworld” aseguró haber sufrido abuso sexual y torturada tanto físico y psicológica por parte de un hombre mayor cuando ella tenía 18 años. En esa ocasión, Evan no reveló la identidad de la persona que tanto daño presuntamente le había ocasionado. Ahora, a través de un comunicado ha revelado que se trata de Marilyn Manson.

“El nombre de mi abusador es Brian Warner, también conocido en el mundo como Marilyn Manson, comenzó a acosarme cuando era adolescente y abusó horriblemente de mi durante años”.

La exnovia del cantante estadounidense manifestó que le “lavaron el cerebro”.

“Estoy aquí para exponer a este hombre peligroso y a las muchas industrias que habilitaron su comportamiento antes de que arruine más vidas, todo mi apoyo a las víctimas que ya no guardarán silencio”, agregó.

Además de su testimonio, la revista Vanity Fair publicó el testimonio de cuatro mujeres más que denuncian a Marilyn Manson.

“Mientras todos luchábamos, como hacen los sobrevivientes, para seguir adelante con nuestras vidas, seguía escuchando historias inquietamente similares a nuestras propias experiencias, quedó claro el abuso que ha causado. Brian Warner debe rendir cuentas”, narra Ashley Walters en el medio de comunicación.

Por su parte, Sarah McNeilly , aseguró sufrir problemas de salud mental y trastorno de estrés postraumático, que han afectado sus relaciones personales y profesionales, su autoestima y sus metas personales, todo debido al maltrato del artista.

“Me ha llevado cinco años hablar y todavía tengo pesadillas. Bloqueé muchos de los recuerdos. No creo que sea justo que alguien no sea responsable de sus horribles acciones, no soy una víctima, soy una sobreviviente”, relató Gabriella.

Ashley Lindsay Morgan compartió que sufre de terrores nocturnos, trastorno de estrés postraumático, ansiedad. “Trato de lavarme constantemente para sacarlo o quitarme de encima, me adelanto para que finalmente se detenga”.

Marilyn Mando, de 52 años, no ha comentado nada sobre estas fuertes acusaciones en su contra.

