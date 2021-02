Arzú y Rodas se pronuncian sobre carta enviada por Moto a comisión de DD. HH.

El diputado Álvaro Arzú Escobar, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso; y Jordán Rodas, procurador de Derechos Humanos, se refirieron a la carta enviada al Congreso por el abogado Mynor Moto para pedir la destitución del magistrado de conciencia.

La misiva, dirigida a Arzú, detallaba que el magistrado electo de la Corte de Constitucionalidad había buscado respaldo de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), pues no se le permitía por parte de funcionarios del alto tribunal que tomara posesión del cargo.

Sin embargo, aseguró, se le negó la atención y su denuncia prácticamente fue omitida. Lo que consideró llevó a que cuando se presentó a la sede de la CC para darle seguimiento a la situación, un grupo de personas lo agrediera verbal y físicamente.

Ante esa situación, Moto le planteó a la comisión que se investigue y se determine si es pertinente cesar del cargo a Rodas.

El documento fue leído ayer durante una reunión de la referida sala legislativa. Posterior a ello, por mayoría, se decidió requerir un informe a Rodas sobre el seguimiento que le dio al caso de Moto. Debe presentarlo en menos de 24 horas.

El tema fue abordado hoy en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas.

#EUNacionales Mynor Moto envió una carta a los diputados que integran esa sala legislativa, en la que planteó que el PDH, @JordanRodas, no ha cumplido con sus funciones, pues asegura que no acudió a la CC a verificar que se diera su toma de posesión https://t.co/tI9FlOvRc5 — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) February 2, 2021

No se defiende a nadie en particular

Arzú dijo que la carta de Moto, en la que expone que se violaron sus derechos humanos, fue emitida el 29 de enero, días antes de que se girara la orden de captura en su contra.

Señaló que ayer se realizó la primera reunión de la comisión que preside, por lo que tras recibir la misiva decidió hacerla de conocimiento de los demás diputados.

Aseguró que no se está defendiendo a ninguna persona en particular, sino que ese es el trámite que corresponde para poder tomar decisiones colegiadas, ya que él como encargado de esa sala no es quien debe resolver cómo atender los casos.

“Como presidente de la comisión yo no puedo discriminar entre unas notas sí y otras no. Todos los guatemaltecos, sin excepción, tenemos derecho a que se nos respeten los derechos humanos. Tal como lo hice con esa (carta) lo haré con otras que presenten otros ciudadanos”, dijo.

Indicó que desconoce lo ocurrido en el marco de lo que refiere Moto y que el informe que, por mayoría, la comisión decidió pedir a Rodas tiene como fin saber los detalles.

“Yo no puedo hacer más de lo que como presidente tengo facultades de hacer, yo lo que hice fue leer una correspondencia. Me parece increíble que eso haya llamado tanto la atención, pues ayer en la sesión se tomaron decisiones más importantes”, añadió el parlamentario.

Entre estas, mencionó que la comisión decidió darle prioridad a una iniciativa de ley que ingresó desde 2007 y nunca ha sido dictaminada.

La misma se enfoca en la protección de los derechos de la mujer en contra de la violencia y de forma unánime se acordó que la primera que se dictaminará es esa por la coyuntura que se está viviendo a nivel nacional.

#EUNacionales El abogado Mynor “Moto pide que se me cese, yo le recomiendo que se presente a la justicia”, expresó el procurador @JordanRodas https://t.co/3dydTzKVtH — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) February 2, 2021

Temas más urgentes por conocer

El procurador de los Derechos Humanos dijo que este miércoles fue notificado sobre el requerimiento de informe y que cumplirá con su entrega dentro del plazo que se le fijó.

Y con relación a Moto, mencionó que es un prófugo de la justicia, por lo que le recomendó presentarse ante el juzgado correspondiente, en aras de aclarar su situación jurídica.

En cuanto a la actuación de la comisión, indicó que hasta ahora no ha tenido comunicación con los nuevos integrantes, pero que espera que el trato sea de respeto y enfocado en buscar el bien del país.

#EUNacionales En estos momentos los diputados de la Comisión de Derechos Humanos leen una carta que fue enviada por el Magistrado Mynor Moto, contra quien fue solicitada ayer una orden de captura. pic.twitter.com/DFWMCRzXqX — Francisco Perez (@FcoPerez_EU) February 2, 2021

Sin embargo, consideró que lo primero que haría la sala sería atender temas que están pendientes desde meses atrás.

Entre estos mencionó que él mismo declaró que hubo violación de derechos humanos en el marco de los incidentes ocurridos en las manifestaciones ciudadanas de noviembre de 2020.

Otros puntos que son importantes de atender es el de la desnutrición y trata de personas, señaló.

Ante ello, Arzú respondió que ningún miembro de la comisión le pidió evaluar ese tema relacionado con el ministro de Gobernación, Gendri Reyes.

Asimismo, recordó que hay una interpelación contra el funcionario, que según sus palabras, desafortunadamente no se ha podido iniciar, pero espera que pronto sea así y se pueda conocer lo ocurrido.