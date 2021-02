Covid-19: Vacuna de AstraZeneca reduciría la transmisión tras una dosis

Un análisis divulgado realizado en el Reino Unido y divulgado este miércoles, señala que la vacuna contra el Covid-19 desarrollada por AstraZeneca y la Universidad de Oxford reduce la transmisión en un 67 % desde la primera dosis.

El estudio, que aún debe ser revisado por científicos exteriores, señala que las personas vacunadas no solo están protegidas contra síntomas graves de la enfermedad sino que tienen menos probabilidades de contagiar.

Así, la vacuna puede tener un “enorme impacto” en términos de transmisión, afirmó el director del proyecto, Andrew Pollard, aunque precisó que las pruebas se realizaron antes de la aparición de las nuevas variantes.

Contra las infecciones, el estudio muestra una eficacia del 76 % tras la primera dosis, que se mantiene durante tres meses. La eficacia sube al 82 % tras una segunda dosis inyectada tres meses después.

Estos elementos refuerzan la estrategia del gobierno británico quien, para poder vacunar a más gente rápidamente, decidió posponer la segunda inyección hasta 12 semanas después.

El Reino Unido utiliza actualmente las vacunas de AstraZeneca/Oxford y Pfizer/BioNTech, y en la primavera boreal comenzará a emplear la desarrollada por Moderna.

El país ya ha vacunado a 10 de sus 66 millones de habitantes.

“Esto demuestra al mundo entero que la vacuna de Oxford funciona bien”, se congratuló el ministro de Sanidad, Matt Hancock, tras las críticas de algunos países que, como Francia y Alemania, no la recomiendan a los mayores de 65 años.

10 MILLION people have now received their first dose of the COVID vaccine.

This is a hugely significant milestone in our national effort against this virus.

Every jab makes us all a bit safer – I want to thank everyone playing their part pic.twitter.com/oGGG5I11o9

— Matt Hancock (@MattHancock) February 3, 2021