Miley Cyrus brilló en un show previo al Super Bowl LV

El Super Bowl es una día esperado millones de personas, aunque muchos ansían ver quien gana el partido; sin embargo, uno de los alicientes de la noche es el show de media tiempo.

Para este año, el espectáculo correrá a cargo de The Weeknd. Pese a que en un principio se especuló con la aparición sorpresa de Rosalía, el cantante confirmó que nadie se le unirá durante los minutos que dure la actuación.

Por las limitaciones y restricciones debido a la pandemia originada por el coronavirus, será un espectáculo muy diferente al de otros años.

Miley Cyrus sorprendió al protagonizar el show del segmento “TikTok Tailgate“, transmitido únicamente por la aplicación, donde interpretó algunos de los éxitos que la catapultaron a la fama, y que han sido halagados por el público internacional.

Durante el show, ella rockeó en el escenario con su característico estilo. Interpretó temas como “Plastic Hearts”, “Heart of Glass”,”High” y “Bad Karma”, además contó como invitado estrella a Billy Idol.

Sin embargo, las emociones se pusieron a flor de piel cuando cantó “Party in the U.S.A”, momento en el que expresó su apoyo a Britney Spears.

¡La cantante Miley Cyrus ha vuelto a mostrar su apoyo hacia Britney mientras cantaba "Party In The USA" gritando "We Love Britney" en su performance del pre-show de la Super Bowl! pic.twitter.com/qeMdoDV8VQ

— Britney Spears Spain (@BritneySSpain) February 7, 2021