VIDEO. Avalancha deja nueve muertos y al menos 150 desaparecidos

Al menos nueve personas murieron y unas 150 se encuentran desaparecidas después de que una gran avalancha de agua y lodo golpeó este domingo una zona montañosa en el norte de la India, destruyendo o dañando seriamente a su paso dos centrales hidroeléctricas en construcción y otras infraestructuras.

El desastre tuvo lugar a primera hora de la mañana en el distrito de Chamoli, en el estado de Uttarakhand en la cordillera del Himalaya, cuando la rotura de un glaciar desencadenó la avalancha e inundaciones masivas siguiendo el curso de los cauces de varios ríos, obligando la evacuación de emergencia de miles de personas.

Personal de la fuerza de respuesta a desastres y unos 350 miembros de diferentes cuerpos de la Policía se encuentran en estos momentos trabajando en las labores de rescate, mientras que otros 600 están en la reserva, según informó en Twitter el jefe de Gobierno de Uttarakhand, Trivendra Singh Rawat.

Nanda Devi glacier broke off in Chamoli district of #Uttarakhand Sunday morning.Damaged a dam on Alaknanda river. Rise in water level in river. Reports of loss awaited. @IndianExpress pic.twitter.com/J0UoBoIJEe

Gran parte de las labores de rescate se están centrando en la búsqueda de los trabajadores de dos centrales hidroeléctricas en construcción afectadas por la avalancha.

“Los equipos de rescate están haciendo todo lo posible para salvar la vida de los trabajadores desaparecidos en el lugar (de la central de) NTPC (140 personas) y del Rishiganga (17). Mis oraciones están con cada uno de los trabajadores desaparecidos”, señaló.

Además, añadió, “se han recuperado dos cadáveres” y se está haciendo “todo lo posible por minimizar el daño causado por el desastre”.

El director general de la Policía de la Frontera indo-tibetana, Surjeet Singh Deswal, elevó en declaraciones a la agencia local ANI el número de muertos, al “haber recuperado entre nueve y diez cuerpos del río” en el área donde se encuentra la central de NTPC.

Vídeos filmados con teléfonos móviles del momento de la avalancha y difundidos por las redes sociales, muestran la repentina llegada de una gran columna de lodo y agua por el cauce de un río, golpeando con fuerza las laderas del valle y destruyendo a su paso estructuras como la de al menos una de las centrales hidroeléctricas afectadas.

Scary visuals coming from Uttarakhand. A glaciar has broken leading to floods in the Alaknanda River. @ITBP_official are on the rescue mission.

Properties are reportedly damaged, loss of human lives are fortunately not yet reported.

Prayers for everyone in the area. pic.twitter.com/I4ze8RM0ii

— Dibyendu Mondal (@dibyendumondal) February 7, 2021