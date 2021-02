¡Sorpresa en Australia! Rafael Nadal es eliminado de los cuartos por Stefanos Tsitsipas

El tenista número dos de la clasificación de la ATP, Rafael Nadal quedó eliminado de los cuartos de final del Abierto de Australia, en lo que sin dudas es una de las mayores sorpresas en lo que va del torneo australiano.

El español perdió contra el griego Stefanos Tsitsipas, sexto del ránking ATP y que se impuso 3-6, 2-6, 7-6 (7/4), 6-4 y 7-5.

Nadal dejó así escapar una ventaja de dos sets a cero y Tsitsipas disputará el viernes su segunda semifinal del Abierto de Australia y la tercera en un Grand Slam, contra el ruso Daniil Medvedev (4º del mundo).

