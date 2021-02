El primer video de Marte: NASA revela más imágenes del Perseverance

La NASA divulgó el lunes el primer video de la llegada de su vehículo Perseverance a Marte.

El video tiene una duración de 3 minutos y 25 segundos de duración, y muestra el despliegue del paracaídas y el contacto del rover con la superficie del planeta rojo.

Michael Watkins, director de laboratorio de propulsión a chorro de la NASA, calificó las imágenes de “realmente asombrosas”, dijo.

“Es la primera vez que hemos podido capturar un acontecimiento como la llegada a Marte”, añadió Watkins.

LIVE NOW: We are sharing new video, audio, and imagery from Mars courtesy of its newest resident, @NASAPersevere. Learn about how this content was captured during and after the #CountdownToMars with agency experts: https://t.co/lnOrOAfozc https://t.co/lnOrOAfozc

— NASA (@NASA) February 22, 2021