Flores sobre pruebas falsas: “Es una estafa total para el ministerio de Salud”

La ministra de Salud, Amelia Flores, se refirió en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, a la compra irregular de pruebas de Covid-19 que realizó la institución.

Esta semana se conoció sobre la adquisición de 30 mil test para los hospitales de Huehuetenango, Chimaltenango y Zacapa, que no contaban con las calidades necesarias.

La cartera presentó la denuncia correspondiente sobre el tema ante el Ministerio Público y el caso está bajo investigación por parte de la Fiscalía contra la Corrupción.

“Sabemos bien que el tema de la empresa que (hizo la venta) es una estafa total para el ministerio de Salud, en base de que las pruebas no servían”, expresó la funcionaria.

¿Cómo se enteró?

La ministra explicó que de las 30 mil pruebas adquiridas, la mitad se envió a Huehuetenango y la otra mitad a Chimaltenango.

Y fue el personal de esas sedes de salud el que se percató de que los insumos no eran funcionales.

“Huehuetenango, a través de su química bióloga, se dio cuenta rápidamente. Y se hubiera dado cuenta cualquier profesional que está haciendo las cosas bien de que eso no funcionaba ni positivo ni negativo”, explicó.

Ante la duda, la trabajadora hizo las consultas y se trasladó el tema al Laboratorio Nacional de Salud, que hizo los análisis respectivos y en diciembre de 2020 corroboró que los test no tenían la calidad necesaria.

Flores dijo que vio esta situación con mucha preocupación e indignación, por lo que inició el proceso respectivo, que llevó a finalmente plantear la denuncia en febrero de este año.

“Mucha gente dice de todo, pero era lo que tocaba hacer”, enfatizó.

Por aparte, la funcionaria aseguró que no se le corrió a ninguna persona las pruebas, pues estas estaban iniciando a probarse y se dieron cuenta de que no funcionaban, así que no fueron utilizadas para el diagnóstico de ningún paciente.

En seguimiento a este caso, la Fiscalía contra la Corrupción realizó diligencias la semana pasada en dos sedes de salud

Giammattei contradice al MSPAS

El presidente Alejandro Giammattei se refirió ayer al tema de las pruebas con posibles anomalías. Aseguró que está bajo investigación por parte de la Comisión Presidencial contra la Corrupción.

“Se le estaba dando seguimiento y la investigación nuestra nos da otras luces que no es exactamente lo que dice el Ministerio de Salud”, señaló.

También mencionó que más que un fraude, es una irresponsabilidad administrativa de alguien.

Acerca de ese pronunciamiento, la ministra Flores únicamente dijo que quizá el mandatario se estaba refiriendo al tema administrativo dentro del ministerio de Salud para el proceso de la compra.