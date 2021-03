Julie Chung, subsecretaria interina de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos, se refirió al proceso de elección de magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) en Guatemala.

Por medio de su cuenta en la red social Twitter, señaló que los aspirantes a integrar el alto tribunal deben ser íntegros e imparciales.

The fight against corruption in Guatemala requires candidates to the Constitutional Court that demonstrate integrity and impartiality and are free from outside influence or unresolved criminal charges.

