Ricardo Crespo culpa a su hija de los supuestos abusos sexuales

La polémica noticia que ha manchado el nombre de Ricardo Crespo continúa. Hace algunos días, medios mexicanos revelaron las amenazas que el actor le decía a su hija para que ella no hablara ni le dijera a nadie todos los abusos que le hacía.

Su hija de 14 años rompió el silencio en las redes sociales y decidió hablar acerca del tema pidiéndole a todos que mostraran respecto ante un tema tan delicado, asegurando que ella se encuentra en un proceso emocional donde aún no asimila las cosas.

Conforme pasa el tiempo las investigaciones continúan y algunas aseguran que el actor de 45 años se atrevió a abusar sexualmente de su propia hija desde hace 9 años.

Según Suelta la Sopa, la mamá de la menor se entera de los hechos en octubre de 2020 cuando su hija le expresa que ya no quiere ir a la casa de su papá y le dice la verdad. La exesposa de Ricardo Crespo entonces asegura que ella le reclama al actor y cantante, él le dice que la menor tiene la culpa por provocarlo.

Ante este caso miles de famosos han hablado del actor Ricardo Crespo. El cantante Kalimba, quien también fue acusado de abuso sexual en el 2011, aseguró que él no se puede inclinar ante ninguna de las víctimas pues asegura que mientras no se sepa nada no le puede creer a nadie.

“Yo no me voy a meter ahorita a decir ‘bueno, pobrecito porque es horrible’, no sé si pobrecito porque no sé si lo hizo, tampoco puedo decir ‘pobrecita ella’, no sé si pobrecita porque no sé si es mentira, no puedo yo inclinar la balanza hacia ningún lugar, lo único que me corresponde decir es deseo que salga la verdad, deseo que ambos después de esto encuentren paz y estén bien fuerte”, dijo Kalimba.